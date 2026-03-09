¿Cuáles son los procedimientos de desempate en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Después de un inicio alentador que ilusionó a sus seguidores, la selección de Australia quedó fuera de la pelea por la clasificación a cuartos de final en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, a pesar de tener idéntico récord (2-2) que el equipo de Corea del Sur, que sí tomo su boleto.

La razón es la misma que llevó a Cuba a los cuartos de final en el torneo de 2023, viniendo de un grupo en el que todos los conjuntos quedaron con la misma cantidad de victorias y derrotas: los criterios de desempate del Clásico.

Todavía es pronto, pero podríamos tener otro caso en el que haya que recurrir al desempate porque en el Grupo B, con sede en Houston, entraron a la jornada de este lunes tres equipos (Estados Unidos, México e Italia) con dos triunfos sin reveses.

El #WorldBaseballClassic produce situaciones no habituales en este deporte. Cuando Australia se acercó 6 a 2 en el cierre del 8vo inning, estaba a 3 outs de avanzar a cuartos de final. Pero Korea hizo una en el 9no que le valió la clasificación. Es decir, en base a la Regla de… — Fernando Arreaza Ortega (@arreazaortega) March 9, 2026

¿Cuándo se utilizan los criterios de desempate en el Clásico Mundial?

Para la primera ronda los organizadores del Clásico Mundial tienen prevista una serie de condiciones que les ayudan a resolver los empates y definir a los equipos que clasifican a los cuartos de final. A partir de esa instancia hay eliminación directa.

¿Cuáles son los procedimientos de desempate?

Avanzan a cuartos de final los dos equipos en cada grupo que tengan en el mejor porcentaje de juegos ganados. Puede suceder que terminado el calendario de partidos de un grupo se consiga a escuadras con un idéntico porcentaje de victorias, y en ese caso este es el orden establecido para romper el empate:

El primer criterio es revisar quién resultó ganador entre los equipos que aparecen igualados en la tabla, y ese será el que ocupe la posición más alta.

En el portal del Clásico Mundial especifican un caso: “Si tres o más equipos están empatados y uno de esos equipos ganó sus juegos contra todos los demás equipos con los que está empatado, se le colocará en el lugar más alto. Del mismo modo, si uno de esos equipos empatados perdió sus juegos contra todos los demás equipos con los que está empatado, se le colocará en el lugar más bajo”.

El tercer escenario es más complicado: se calcula un cociente de carreras permitidas dividido entre el número de outs defensivos registrados en los juegos entre las escuadras que están empatadas. Avanzará el equipo que tenga el cociente más bajo.

Cuarto criterio a emplear: se rompe el empate clasificando al conjunto que tenga el promedio de bateo colectivo más alto en esa ronda.

Finalmente, si nada de esto da resultado, hay un último recurso para definir el desempate: “Las posiciones se determinarán mediante un sorteo, dirigido por WBC”.

