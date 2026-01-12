Los récords más impresionantes del Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Beisbol nació con la idea de que el deporte del diamante tuviera un torneo de selecciones sólido, con la participación de estrellas de las Grandes Ligas, algo que no había sucedido antes de la edición del 2006.

Ver a los mejores jugadores de la MLB con los uniformes de sus respectivas naciones ha sido todo un éxito, ya que los niveles de audiencia por esta disciplina han crecido gracias a este torneo.

En marzo comenzará una nueva edición, con Japón, tres veces ganador del Clásico, nuevamente como equipo favorito para llevarse el evento.

Aunque apenas tiene cinco ediciones, el Clásico Mundial tiene récords que vale la pena repasar y recordar.

10. Único equipo invicto en ser campeón

República Dominicana fue campeón del Clásico Mundial | Alex Trautwig/GettyImages

La República Dominicana es el único país que puede decir que ha ganado un Clásico Mundial de Béisbol de forma invicta. En 2013 el seleccionado quisqueyano demostró su poderío al ganar ocho compromisos sin conocer la derrota. Este equipo quedara inmortalizado en los libros de récords del Clásico, porque aunque otros países puedan repetir la hazaña, Dominicana fue el primero en lograrlo. En esa edición, Robinson Canó fue electo MVP.

9. Mayor cantidad de carreras en un juego

Canadá estará en el Clásico Mundial | Daniel Shirey/GettyImages

Sin duda alguna, el encuentro entre Canadá y Gran Bretaña de la edición del 2023 es uno de los más recordados del Clásico, sobre todo para los amantes de la ofensiva, los batazos y los cuadrangulares. Fueron un total de 26 carreras, en la victoria 18-8 en siete entradas, debido a la regla del diferencial de anotaciones. La mayor cantidad de carreras anotadas para un equipo lo tiene Corea del Sur, tras vencer a China 22-2 también en 2023.

8. Mayor asistencia para un encuentro

El Chase Field fue casa del Clásico Mundial | Chris Coduto/GettyImages

La cifra de 47.553 espectadores es la máxima cantidad de aficionados que han presenciado un encuentro del Clásico Mundial. Ocurrió en el encuentro entre Estados Unidos y México en el 2023, en la fase de grupos. El Chase Field de Arizona se vistió de gala para este compromiso, que terminó ganando 11-5 el seleccionado mexicano. Luego se vieron las caras nuevamente en semifinales y fue victoria para el equipo norteamericano. Japón terminó con el título en esta edición.

7. Mejor promedio de bateo en un torneo

Ken Griffey Jr. jugó el Clásico de 2006 | Jeff Gross/GettyImages

Este récord lo tiene un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. En lo que se refiere a promedio de bateo para un solo torneo con al menos 15 turnos, la marca la tiene Ken Griffey Jr., quien bateó .524 (11 hits en 21 turnos) en la edición del 2006. Griffey es parte del selecto grupo de miembros del HOF que han jugado el torneo, un grupo que incluye a Adrián Beltré, Pedro Martínez, Chipper Jones, Derek Jeter, Iván Rodríguez, entre otros.

6. Más carreras impulsadas en un juego

Trea Turner tiene récords en el Clásico Mundial | Megan Briggs/GettyImages

Trea Turner fue clave para Estados Unidos en el Clásico Mundial de 2023. No solo por el jonrón con bases llenas que conectó ante Venezuela en cuartos de final, que cambió el rumbo del partido y le dio la victoria al equipo local. También por lo que hizo durante todo el campeonato, en el que logró impulsar 10 carreras, algo que ningún otro pelotero ha hecho. Fue clave para que su país llegará a la final del evento, aunque perdieron frente a Japón.

5. Más jonrones en la historia del Clásico

Alfredo Despaigne jugó con Cuba el Clásico Mundial | Megan Briggs/GettyImages

El cubano Alfredo Despaigne tiene el récord de más cuadrangulares en la historia de este torneo con 7. Su marca se vio peligrosamente amenazada en 2023, cuando Trea Turner conectó cinco jonrones en un mismo torneo. El venezolano Miguel Cabrera, próximo miembro del Salón de la Fama, estuvo cerca, pero se despidió del evento con 6. Turner podría dejar atrás a Despaigne si es llamado a estar con el equipo de Estados Unidos en el torneo de 2026.

4. Más ponches en un solo partido

Ubaldo Jiménez dejó su legado en el Clásico | Al Bello/GettyImages

En su prime, Ubaldo Jiménez era uno de los lanzadores más dominantes y con capacidad ponchadora en la MLB. Ese dominio se lo llevó al Clásico Mundial de 2009, con sus 10 ponches en 4 entradas ante Puerto Rico. Es una marca complicada, sobre todo por las restricciones que tiene el torneo en cuanto al límite de entradas de los lanzadores abridores. De no ser por las lesiones, la carrera de Jiménez en la MLB hubiese sido más larga y consistente.

3. No hitters en Clásico Mundial

Shairon Martis lanzó un no hitter con Países Bajos | Jayne Kamin-Oncea/GettyImages

En la historia del Clásico Mundial, hay dos encuentros sin hits ni carreras, una hazaña tremenda, tomando en cuenta las restricciones de pitcheo que existen en el torneo de selecciones. Shairon Martis, de Países Bajos, lanzó una joya de siete entradas ante Panamá. El juego terminó 10-0 en el 7mo inning, por la regla del KO. Puerto Rico también propinó un juego sin hits ni carreras en el 2023, con el pitcheo combinado de José De León, Yacksel Ríos, Edwin Díaz y Duane Underwood Jr.

2. Más títulos ganados

Japón es el campeón actual del Clásico Mundial | Eric Espada/GettyImages

Japón es el amo, dueño y señor del Clásico Mundial. En un torneo en el que apenas se han jugado cinco ediciones desde 2006, el país asiático tiene tres títulos. Ganaron en el primer Clásico, repitieron en 2009 y se coronaron también en 2023. Son el único equipo tricampeón y parten como grandes favoritos junto con Estados Unidos y República Dominicana en la edición de 2026. Shohei Ohtani, MVP del pasado torneo, confirmó su participación para el evento que comenzará en marzo de este año.

1. Mayor cantidad de hits

Jurickson Profar dejó su legado en el Clásico | Harry How/GettyImages

Hay tres jugadores que comparten el liderato de más hits conectados en la historia del Clásico Mundial de Beisbol. Nobuhiro Matsuda (Japón), Jurickson Profar (Países Bajos) y Trea Turner (EE. UU.), todos con 23 hits en sus carreras, son los líderes en ese departamento, aunque obviamente esto podría cambiar con el torneo de 2026.

