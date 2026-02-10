La proyección del lineup de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Perder la final del Clásico Mundial de 2023 ante el equipo de Japón tocó una fibra y sirvió de inspiración para que Estados Unidos se dispusiera a buscar la revancha en esta edición.

Los partidos hay que jugarlos, pero al menos en el papel la selección estadounidense es de lejos la más deslumbrante del torneo de 2026, una plantilla de puros All Stars. Es más, hay debate sobre si se puede considerar la mejor de la historia.

No es casualidad que todos los pronósticos de los analistas y las casas de apuestas tengan a la escuadra de Estados Unidos como el máximo favorito a levantar el trofeo de campeón. El lineup a cargo del manager Mark DeRosa tiene de capitán nada menos que al tres veces ganador del MVP de la Liga Americana, Aaron Judge, pero no está solo.

Junto al astro de New York Yankees hay otros ganadores del Jugador Más Valioso, como Bryce Harper y Paul Goldschmidt. Ellos se suman a la lista de jugadores que pueden presumir de haber conquistado el Bate de Plata, el Guante de Oro y tener múltiples invitaciones al Juego de Estrellas. Y en el alto mando aseguran que este nivel en la convocatoria fue deliberado.

HALF of our World Baseball Classic roster is made up of Team USA alums 🇺🇸 pic.twitter.com/DbmQypL3bW — USA Baseball (@USABaseball) February 6, 2026

“Construimos esta plantilla con un solo objetivo: traer a casa un campeonato del Clásico Mundial de Béisbol para la afición estadounidense”, declaró a la agencia Reuters el gerente general de la selección estadounidense, Michael Hill. “Quiero agradecer a los clubes de las Grandes Ligas por confiar en nosotros con este increíble grupo de talentosos jugadores”.

“Formar este equipo nunca fue fácil, pero se hizo con propósito y orgullo”, añadió DeRosa. “Estos jugadores saben lo que significa llevar el logo de Estados Unidos en el pecho, y estamos listos para trabajar duro y traer el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol a casa”.

¿Qué estrellas quedarán fuera del lineup de Estados Unidos?

Con toda su jerarquía, Goldschmidt (MVP, 7 veces All Star, 4 Guantes de Oro, 5 Bates de Plata) no será titular en la primera base de Mark DeRosa ni será usado con frecuencia en el rol de bateador designado. Will Smith, el receptor estrella de Los Angeles Dodgers, tampoco jugará todos los días y con cuatro jardineros de primer nivel a disposición, siempre habrá uno viendo el juego desde la banca.

¿Qué variantes puede tener la alineación de Estados Unidos?

El poder está garantizado en la ofensiva de Estados Unidos y el manager Mark DeRosa podrá darse el lujo de ajustar su alineación para tener al zurdo Harper o el derecho Goldschmidt en la inicial, elegir entre Cal Raleigh y Smith para estar detrás del plato o darle oportunidad a jugadores como Brice Turang para alternarse en el infield con Gunnar Henderson.

El lineup titular de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Bobby Witt Jr. Campocorto Aaron Judge Jardinero derecho Kyle Schwarber Bateador designado Cal Raleigh Receptor Corbin Carroll Jardinero izquierdo Alex Bregman Tercera base Bryce Harper Primera base Byron Buxton Jardinero central Gunnar Henderson Segunda base

