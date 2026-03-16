4 razones por las que Estados Unidos es favorito al título del Clásico Mundial 2026

Estados Unidos consiguió su clasificación a la final del Clásico Mundial de Béisbol y sigue demostrando que no fue casualidad que lo colocaran como el equipo favorito a ganar el título en los pronósticos previos al Clásico.

En 2017 consiguieron su primer título, en 2023 alcanzaron la final y la perdieron ante Japón, y ahora en 2026 buscarán su segundo campeonato, de la mano del dirigente Mark DeRosa, quien ha sido criticado por haber perdido ante Italia en la primera ronda del evento.

Paul Skenes fue clave para dominar a la ofensiva de República Dominicana en las semifinales y el bullpen se comportó a la altura. El jonrón de Junior Caminero ante el lanzador de los Pittsburgh Pirates fue el único daño que recibió el conjunto estadounidense, que venció 2-1.

Hay varias razones para pensar que Estados Unidos es el gran favorito a ganar el evento, sea Venezuela o Italia quien lo acompañe en la final.

1. Tienen al mejor bateador del torneo

Estados Unidos cuenta con el mejor bateador del mundo, como lo es Aaron Judge. Tener al MVP de la Liga Americana como capitán es de gran motivación y genera dudas en los lanzadores contrarios. El jugador de los Yankees batea para .261 con 2 jonrones y 5 carreras remolcadas en el torneo, pero más allá de lo que ha hecho en el campeonato, es un bateador oportuno y puede ser clave en la final. Judge se ha tomado muy en serio ser capitán de esta selección y devolverle el título al conjunto estadounidense, después de la decepción del 2023, año en el que cayeron en la final contra Japón.

2. El bullpen de oro de Mark DeRosa

Contra República Dominicana demostraron que ningún otro equipo tiene un bullpen tan sólido como el de Estados Unidos. Contar con el cerrador de los Yankees, David Bednar, el relevista estelar de los Red Sox, Garrett Whitlock, y el taponero estrella de los Athletics, Mason Miller, es algo que ningún otro conjunto puede igualar. El promedio de velocidad del conjunto estadounidense en cuanto a los pitcheos se refiere es cercano a las 100 millas por hora. Si alguien quiere ganarle al Team USA, debe atacar temprano, porque el bullpen es muy sólido.

3. Motivación para olvidar el 2023

Si hay algo que ha motivado a esta selección estadounidense a tener una buena actuación en este Clásico Mundial de Béisbol es el hecho de hacer olvidar el 2023, año en el que cayeron ante Japón, con el recordado ponche de Shohei Ohtani a Mike Trout para el último out de la final. Este equipo se ha conformado para ganar el campeonato y descontar en la lista de títulos para poder alcanzar en el futuro a Japón, que tiene tres campeonatos. Tener a jugadores como Judge, Skenes, Bryce Harper, Bobby Witt Jr. y compañía es muestra clara de que no conseguir el título sería otra decepción.

4. Nolan McLean abrirá en la final

Aunque agotaron su mejor carta de pitcheo en la semifinal con Paul Skenes, Nolan McLean es un gran abridor, con proyección para ser estrella en las Grandes Ligas y lo demostró en la temporada pasada con los New York Mets. El derecho ha sido anunciado como el abridor de la final, después de no contar con Tarik Skubal, quien se incorporó al campo de entrenamiento de los Detroit Tigers después de su salida en la primera ronda. McLean dejó efectividad de 2.06 con 57 ponches y 16 boletos en 48.0 innings en su primera campaña en la MLB en 2025.

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