La proyección del lineup de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

En México lamentaron que Isaac Paredes quedara fuera del roster definitivo para el Clásico Mundial. El antesalista de Houston Astros fue una pieza importante en la edición de 2023, en la que el equipo se convirtió en la revelación del torneo con su inédito tercer lugar.

Pero el manager Benji Gil no se detiene por los obstáculos y confía en que con la plantilla que tiene puede conseguir el objetivo inicial de avanzar a la segunda fase de la competencia.

México cuenta con una ofensiva que tiene poder, con figuras experimentadas como Randy Arozarena, Jarren Durán, Alejandro Kirk y Joey Meneses, todos miembros de equipos de las Grandes Ligas.

Los hermano Urías pueden ser muy útiles en la producción ofensiva, Arozarena y Duran le ponen dinamismo al lineup y entre Meneses y Rowdy Téllez se encargarán de los batazos de larga distancia.

Defensivamente muestran un outfield sólido y con Kirk en la plantilla se aseguran de tener solvencia detrás del plato.

Fiel a su estilo, Gil apuesta por las posibilidades de su escuadra. “Estados Unidos y República Dominicana son quizás los mejores dos equipos que han existido en la historia del béisbol. Pero si nos toca enfrentarlos, yo creo que les vamos a ganar y yo creo en mi equipo, y me van a escuchar decir que vamos a ganarle a quien sea”, declaró el manager a la prensa de su país.

“Un muy buen equipo le puede ganar a un súper equipo, aunque pongas a un MVP en cada posición, en un juego un buen equipo le puede ganar a un súper equipo”, insistió Gil.

¿Qué estrellas quedarán fuera del lineup de México?

Jugadores destacados y productivos como Jonathan Aranda, Jared Serna y Julián Ornelas, se quedarán fuera de la alineación titular del manager Benjamín Gil ante la presencia de otros peloteros. Hay cuatro jardineros, por lo que necesariamente uno se quedará en la banca y entre los jugadores de cuadro también existen nombres convocados para conformar la reserva.

¿Qué variantes puede tener la alineación de México?

El estratega tiene un equipo versátil y comprometido, que le ofrece una gran cantidad de opciones de acuerdo con las situaciones de juego y los rivales a enfrentar. Alexis Wilson es el respaldo de Kirk en la receptoría y en el cuadro interior Gil cuenta con alternativas defensivas.

El lineup titular de México en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Nick González Campocorto Randy Arozarena Jardinero izquierdo Jarren Duran Jardinero central Alejandro Kirk Receptor Rowdy Téllez Primera base Joey Meneses Bateador designado Alek Thomas Jardinero derecho Ramón Urías Tercera base Luis Urías Segunda base

