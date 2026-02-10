La proyección del lineup de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Esta edición del Clásico Mundial de Béisbol resultará inolvidable para los seguidores de Puerto Rico, que pasaron de ilusionarse con la posibilidad de regresar a disputar las instancias finales a ver, a última hora, cómo les negaban el permiso a jugadores que estaban llamados a ser estrellas en la selección boricua.

“Ese proceso fue bien difícil, fue bien cuesta arriba, y yo creo que hay mucho espacio para mejorar de parte del WBC y Major League Baseball”, dijo el gerente de la selección de Puerto Rico, Carlos Beltrán, sobre la situación que incluso hizo que los boricuas amenazaran con retirarse del torneo. “Tenemos ahora que enfocarnos en el mejor talento posible. Conseguimos jugadores que entendemos que también se merecen esa oportunidad porque están en los rosters de 40 o cerca de casi tocar las Grandes Ligas”.

“Ver que Lindor no esté, ver que Correa no esté, ver que Báez no esté, se abren oportunidades para jugadores jóvenes de mostrar sus habilidades y espero que así lo hagan”, agregó.

El escenario le da, por ejemplo, la posibilidad de ser titular al veterano outfielder Eddie Rosario, que no ha vuelto a jugar en Grandes Ligas, pero puede aportar su experiencia a un grupo joven en el que puede destacarse Heliot Ramos, el jugador de San Francisco Giants.

Para el manager Yadier Molina será cuesta arriba sustituir a piezas de tanta jerarquía como Francisco Lindor, llamado a ser el capitán de la escuadra, Carlos Correa y Javier Báez. Sin embargo, confían en que Nolan Arenado pueda cargar sobre sus hombros con el peso ofensivo de la alineación y también que sea un seguro en la defensa en el cuadro interior gracias al aval que le dan sus múltiples Guantes de Oro.

¿Qué estrellas quedarán fuera del lineup de Puerto Rico?

Tener a casi una decena de jugadores sin posibilidad ed disputar el Clásico ata las manos del cuerpo técnico de Puerto Rico. Molina no puede darse el lujo de dejar a ninguno de sus jugadores de jerarquía fuera de la alineación titular.

¿Qué variantes puede tener la alineación de Puerto Rico?

A diferencia de otros equipos, en Puerto Rico no tendrán una reserva tan profunda. Pero igual pueden aplicar algunas variantes, con Nolan Arenado disponible para jugar en las esquinas del infield alternándose con Emmanuel Rivera, y MJ Melendez también disponible para rotar en los jardines.

El lineup titular de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Eddie Rosario Jardinero central MJ Meléndez Jardinero izquierdo Heliot Ramos Jardinero derecho Nolan Arenado Tercera base Edwin Arroyo Campocorto Willie Castro Segunda base Emmanuel Rivera Primera base Martín Maldonado Receptor Christian Vázquez Bateador designado

