La proyección del lineup de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Después de Estados Unidos, la selección de República Dominicana es la que se presentará con la plantilla más prominente en la edición de 2026 del Clásico Mundial de Béisbol.

No es una casualidad, pues República Dominicana es el país extranjero con mayor cantidad de jugadores en MLB. Pero este no es sólo un tema de cantidad, sino de calidad, porque también tienen jugadores con estatus de estrella en cada posición.

Su manager, Albert Pujols, es un seguro integrante del Salón de la Fama y tendrá a su cargo un grupo con 22 invitaciones al Juego de Estrellas, 13 Bates de Plata y 6 Guantes de Oro. Peloteros acostumbrados a jugar bajo presión, a disputar series de playoffs y de los que no se espera menos que verlos dominar con autoridad el Grupo D de la competencia.

Los quisqueyanos tradicionalmente están entre los tres principales favoritos a pelear por el título desde que se jugó la primera edición del torneo en 2006 y esta vez, aunque estadounidenses y japoneses han concentrado todas las miradas, no se puede menospreciar a este grupo.

🔥 Manny Machado será el capitán de la selección de Béisbol de República Dominicana durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026.#WBCxESPN pic.twitter.com/JWrHGPcLre — ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) February 6, 2026

Tanto Pujols como el gerente Nelson Cruz se esforzaron en ensamblar una escuadra competitiva, tan rica en talento que no resiente la ausencia de varias figuras importantes (como José Ramírez y Rafael Devers, por ejemplo) y que se dará el lujo de dejar a algunos buenos jugadores en la banca.

Ofensivamente parecen tenerlo todo. Tienen nada menos que a Juan Soto, el dueño del mayor contrato en la historia del deporte profesional, y lo acompañarán en una alineación temible Fernando Tatís Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Manny Machado.

El lineup dominicano muestra poder, contacto, velocidad en las bases y de acuerdo con las predicciones puede hacer mucho daño al pitcheo de sus rivales y cambiar la historia de sus últimas presentaciones. Siempre llegan bien armados, pero en las últimas ediciones se han quedado en deuda con su afición y no han podido avanzar a la disputa por el título desde que fueron campeones en 2013.

¿Qué estrellas quedarán fuera del lineup de República Dominicana?

Albert Pujols se verá obligado a dejar en la banca a jugadores que han sido protagonistas con sus equipos de Grandes Ligas, como el campocorto de Houston Astros, Jeremy Peña, el receptor de New York Yankees, Austin Wells, el veterano inicialista Carlos Santana y el jardinero de Pittsburgh Pirates Oneil Cruz.

¿Qué variantes pueden tener la alineación dominicana?

La profundidad es tal, que Pujols podría hacer variantes casi a diario, no sólo con quienes están en la banca, sino cambiando a varios de sus titulares de posición porque Junior Caminero puede jugar en el cuadro interior si la situación lo amerita y turnarse con Machado, y Perdomo o Marte pueden alternarse entre el campo y el rol de bateador designado. El propio Ketel Marte puede incluso jugar en los jardines si se llega a necesitar.

El lineup titular de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero izquierdo Juan Soto Jardinero derecho Vladimir Guerrero Jr. Primera base Junior Caminero Bateador designado Ketel Marte Segunda base Manny Machado Tercera base Geraldo Perdomo Campocorto Yainer Díaz Receptor Julio Rodríguez Jardinero central

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol