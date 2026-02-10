La proyección del lineup de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

José Altuve no ocultó su decepción por no poder vestir de nuevo el uniforme de Venezuela en la edición de 2026 del Clásico Mundial de Béisbol y no caben dudas de que el grupo resentirá su ausencia.

Un jugador de su jerarquía no es reemplazable, pero la escuadra venezolana, que de nuevo estará bajo la dirección de Omar López, tiene mucho talento en sus filas. Incluso, se dan el lujo de contar con un ganador del MVP como el astro de Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr.

López tendrá a su cargo a un equipo con mucha experiencia, que tiene como capitán a Salvador Pérez y que cuenta con la ofensiva de un hombre que viene de conectar 49 cuadrangulares, como Eugenio Suárez. La defensa también está asegurada, con varios ganadores del Guante de Oro, como es el caso de la segunda base con Andrés Giménez.

Hay tantos recursos que antes y después de la publicación del roster definitivo, en Venezuela ha habido un debate intenso. Primero por qué jugadores podrían ser convocados, y ahora por quiénes deben ser titulares en la alineación, porque el conjunto vinotinto tiene tanta profundidad en el cuadro interior que algunas estrellas tendrán que pasar tiempo en el banco de reservas.

#WBC2026 🇻🇪⚾️



La espera terminó🔥



Estos serán los 30 jugadores del #TBV que nos representarán en el Clásico Mundial, a partir del 06 de marzo, en Miami - Estados Unidos ⚾🇻🇪



17 Lanzadores, 2 Receptores, 7 Infielders y 4 Outfielders del #TBV 🇻🇪 ⚾#SomosVenezuela #LaQueNosUne pic.twitter.com/RSaWyi6gOo — Team Beisbol Venezuela (@TeamBeisbolVe) February 6, 2026

A pesar de que hay grandes nombres en el roster, López destacó la presencia de un jugador: Javier Sanoja, el utility que viene de ganar el Guante de Oro en la Liga Nacional en este rol.

“Sanoja nos brinda una versatilidad que puede ser de mucha utilidad”, dijo el estratega en una rueda de prensa la semana pasada. “Puede jugar en varias posiciones, puede dar un batazo e incluso salir de corredor emergente y robarse una base tarde en el juego”.

¿Qué estrellas quedarán fuera del lineup de Venezuela?

El lineup de Venezuela tiene tantos jugadores talentosos, que una estrella en ascenso como Maikel García (Guante de Oro como tercera base en la Liga Americana) podría no comenzar como titular porque en la antesala está Eugenio Suárez. Luis Arráez, tres veces campeón bate en MLB, tampoco tiene un lugar asegurado y hombres como Gleyber Torres también podrían comenzar en la banca.

¿Qué variantes pueden tener la alineación de Venezuela?

La receptoría está blindada para Omar López, con Pérez y los hermanos Willson y William Contreras disponibles para rotarse detrás del plato. Willson y Luis Arráez pueden compartir la inicial, y en la segunda base hay varias opciones: Arráez, Maikel García (que también puede alternarse en la antesala con Suárez), Andrés Giménez y Gleyber Torres.

El lineup titular de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho Eugenio Suárez Tercera base William Contreras Receptor Salvador Pérez Bateador designado Jackson Chourio Jardinero central Willson Contreras Primera base Andrés Giménez Segunda base Wilyer Abreu Jardinero izquierdo Ezequiel Tovar Campocorto

