La proyección del lineup de Venezuela en el Clásico Mundial de 2026 sin José Altuve

La noticia de que José Altuve no estará con Venezuela en el Clásico Mundial sacudió un poco los planes de Omar López, el dirigente del cuadro vinotinto, ya que se pensaba que la estrella de los Houston Astros iba a ocupar el puesto de segunda base titular del equipo.

Venezuela comenzará la fase de grupos del torneo de selecciones el 6 de marzo frente a Países Bajos, seguido de encuentros contra Israel, Nicaragua y República Dominicana. Sin Altuve, hay que hacer unos reajustes en la alineación de Venezuela.

Antes de que se confirmara que Altuve no participará en el Clásico, el segunda base había dado unas declaraciones que demostraron su interés por actuar en su tercer torneo. Sin embargo, su historial reciente de lesiones hicieron que los Astros tuvieran la última palabra.

“Si tuviera la oportunidad me gustaría ir. Ya firmé todos los papeles diciendo que estoy dispuesto a jugar, como lo hice en los dos últimos Clásicos. Siempre es un honor representar a mi país, jugué el último y el anterior, y estoy tratando de hacerlo este también, pero no sé que pase detrás de la escena. Así que espero que todo se aclare y pueda ir”, dijo Altuve en el FanFest del equipo de Houston el pasado fin de semana.

Cabe recordar que Altuve se fracturó un dedo por un pelotazo en el encuentro de cuartos de final ante Estados Unidos en la edición de 2023. Esa lesión le provocó perderse 43 partidos de ronda regular con Houston en esa temporada.

Después de recuperarse, Altuve tuvo una campaña soñada en ese 2023, con 17 jonrones y 51 carreras impulsadas en 90 partidos. Luego ha disputado 153 encuentros en los últimos dos años, con problemas físicos que lo han mantenido marginado del terreno de juego en algunas ocasiones.

Altuve viene de un buen año con los Astros, con con 80 carreras anotadas, 26 jonrones y 77 impulsadas la temporada pasada, con .265 de promedio de bateo. No había dudas de que iba a ser el segunda base titular de Omar López, pero ahora el plan cambia.

Con su ausencia, el equipo venezolano debe buscar un segunda base y Gleyber Torres, que apareció esta semana como el sexto mejor jugador de esa posición en las Grandes Ligas según MLB Network, parece ser la opción ideal.

Hay otras opciones, como pasar a Andrés Giménez a la segunda, colocar a Maikel García también en la posición de camarero o poner a Luis Arráez en ese lugar. No obstante, Torres jugó toda la temporada pasada como segunda base con Detroit y disputó el Juego de Estrellas.

A continuación, la proyección del lineup de Venezuela con la ausencia de Altuve, aunque todavía falta la confirmación de varios peloteros de la vinotinto.

Jugador Posición Luis Arráez Primera base Gleyber Torres Segunda base Ronald Acuña Jr. Jardinero izquierdo Eugenio Suárez Tercera base Jackson Chourio Jardinero central Salvador Pérez Bateador designado Wilyer Abreu Jardinero derecho William Contreras Receptor Andrés Giménez Campocorto

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol