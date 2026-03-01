Puerto Rico anuncia su rotación de abridores para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La cuota de experiencia en la rotación de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 la pondrá Seth Lugo, quien encabeza el cuerpo de abridores del manager Yadier Molina, quien anunció el resto de sus abridores para el torneo.

Puerto Rico será local en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan y tendrán como rivales a Colombia, Panamá, Cuba y Canadá, en lo que respecta a la primera fase, que se jugará del 6 al 10 de marzo.

Después de Lugo, los abridores serán José de León, Elmer Rodríguez y Eduardo Rivera. A pesar de las ausencias, Puerto Rico cuenta con un equipo competitivo que seguramente peleará por llegar nuevamente a la final del torneo.

Rotación de Puerto Rico

1. Seth Lugo vs. Colombia

Lugo, de 36 años de edad, viene de lanzar con los Kansas City Royals en la pasada temporada, con una destacada actuación en 145.1 innings, con 8 victorias, 7 derrotas y una efectividad de 4.15. Fue su décima campaña en la MLB, ya que debutó algo tarde, a los 26 años de edad, con los New York Mets en 2016. De por vida en la MLB tiene 64-47 en MLB con efectividad de 3.49 con 954 ponches en 993 innings.

2. José de León vs. Panamá

En lo que pudiera ser uno de los duelos más importantes del grupo, José de León será el encargado de tomar la pelota el sábado 7 de marzo para enfrentarse a Panamá, un equipo con varios jugadores de Grandes Ligas. Viene de firmar para jugar en la LMB de México con Durango. En su carrera en la MLB, tiene apenas 35 partidos disputados entre 2016 y 2025 con marca de 5-2 y efectividad de 7.13. Sin embargo, ha tenido grandes actuaciones en ligas invernales y en México. Su experiencia será clave para dominar a los bates panameños. Fue parte del no hitter combinado contra Israel en el Clásico pasado.

3. Elmer Rodríguez vs. Cuba

Tras descansar el domingo 8 de marzo, Puerto Rico volverá a la acción el lunes para enfrentar a Cuba, con el novato de 22 años de edad, Elmer Rodríguez, quien busca ganarse un puesto con los New York Yankees en los campamentos primaverales de este año. En las menores tiene marca de 22-19, efectividad de 2.59 y 371 ponches en 333.1 entradas. Es un lanzador que destaca por su velocidad y su control. Se espera que pueda luchar por un puesto en la rotación de los Yankees en el inicio de la temporada 2026.

4. Eduardo Rivera vs. Canadá

En el duelo crucial para conocer los clasificados a los cuartos de final, la responsabilidad caerá sobre el novato Eduardo Rivera, quien todavía no tiene experiencia en Grandes Ligas. Desde 2021 actúa en ligas menores y tiene 255 ponches en 212 entradas, aunque su marca es de 7-16 con 3.81 de ERA. Tiene 22 años de edad, pertenece a los Boston Red Sox, y el Clásico podría ser su gran vitrina para mostrar su talento.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol