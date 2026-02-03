Relevista de los Yankees Fernando Cruz estará con Puerto Rico en el Clásico Mundial

El relevista de los New York Yankees, Fernando Cruz, actuará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Beisbol y aparecerá en el roster que será publicado por la MLB este jueves 5 de febrero.

Su caso fue reevaluado por la MLB, pues en principio, no se le había aprobado el seguro para participar. Esta semana la Federación de Beisbol de Puerto Rico, a través de su presidente, José Quiles, se quejó de manera pública ante tantas negativas que recibieron de la aseguradora del torneo con sus jugadores.

Esto parece haber influido en la decisión de Cruz y de los también lanzadores Jovani Morán y Luis Quiñones, quienes en principio estaban descartados. A través de su gerente general, Carlos Beltrán, la Federación de Puerto Rico habló con el comisionado Rob Manfred y se evaluaron nuevamente los casos de estos peloteros.

Todavía no hay noticias sobre Francisco Lindor y Carlos Correa, quienes tienen contratos más altos que sus compañeros y por eso el tema del seguro es un poco más complicado. Sin embargo, todo se aclarará este jueves con la publicación de las nóminas oficiales del evento.

Cruz viene de su primera temporada con los New York Yankees, en la que dejó 3.56 de efectividad, con marca de 3 victorias y 4 derrotas, con 72 ponches en 48 entradas. Se espera que sea un brazo fundamental en el bullpen de Aaron Boone en la temporada 2026.

Pero antes, ayudará a Puerto Rico en el Clásico, siendo un relevista ideal para el séptimo u octavo episodio, ya que el noveno le corresponde al estelar Edwin Díaz, nuevo cerrador de Los Angeles Dodgers después de cumplir una etapa exitosa de su carrera con los New York Mets.

Cruz debutó en Grandes Ligas a una avanzada edad, cuando en 2022 lanzó por primera vez a los 32 años con los Cincinnati Reds. Estuvo por tres temporadas en el equipo rojo y luego se vistió con el uniforme de los Yankees en la temporada pasada.

El derecho de 35 años de edad tiene una efectividad vitalicia en la MLB de 4.28 en 195.1 entradas lanzadas, con 300 ponches y 96 boletos. Fue tomado por los Kansas City Royals en el Draft de la MLB en 2007 en la sexta ronda, pero nunca pudo debutar con el equipo que lo tomó.

Tiene experiencia en ligas invernales como las de Venezuela, México y Puerto Rico. Es un brazo ideal para este tipo de torneos.

