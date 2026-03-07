Puerto Rico blanqueó a Colombia en su debut en el Clásico con Seth Lugo en plan estelar

Puerto Rico celebró una gran fiesta en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol, tras derrotar 5 carreras por 0 a Colombia en San Juan, silenciando un poco a los pesimistas por las grandes ausencias que tiene el cuadro dirigido por Yadier Molina.

Una labor combinada de Seth Lugo, Rico García, Jovani Morán, Yacksel Ríos, Angel Reyes, Fernando Cruz y Edwin Díaz completaron la blanqueada desde el montículo. En total, los brazos boricuas permitieron apenas 6 hits, con 5 boletos y 9 ponches para dominar a la toletería colombiana.

Lugo terminó con 4.0 entradas de labor, 3 hits, 2 boletos y 2 ponches, para sumarse la victoria en el compromiso inaugural de su selección.

Los bates del conjunto puertorriqueño fabricaron 5 carreras en el quinto episodio, ante el relevista Adrián Almeida. con hits remolcadores de Willi Castro y Heliot Ramos, dos de los peloteros que han heredado el liderazgo de este equipo para el torneo.

Las ausencias de Francisco Lindor, Carlos Correa, Enrique Hernández y Javier Báez hicieron que Puerto Rico bajara unos escalones en el renglón de favoritos en el Clásico. Sin embargo, el Team Rubio está motivado y quiere dejar bien representado a su país en el torneo.

Puerto Rico ha disputado dos finales del Clásico Mundial, sin poder conocer el campeonato. Este año volvieron a fungir como locales y el estadio Hiram Bithorn de San Juan se llenó con 18,793 fanáticos que disfrutaron las 2:55 horas de juego.

Puerto Rico es parte del Grupo A, que comparten con Cuba, Panamá y Canadá. El cuadro boricua tiene todo para llevarse el primer lugar de la llave y asegurar su pase a los cuartos de final.

"Están los que son. Confiamos en nuestro talento, en el pitcheo, la defensa, a correr las bases y confiados en el talento", destacó Yadier Molina en rueda de prensa, antes del inicio del torneo.

"Aparte de los lanzadores, tenemos un equipo completo, con mucha hambre de ganar y yo comparo este equipo con el 2017, que fue la primera vez para muchos de nosotros. Tenemos la misma ganas de ganar, con los jóvenes y los veteranos apoyándolos", agregó el dirigente.

Puerto Rico se medirá a Panamá esta sábado, en un duelo que debe ser de trámite para el equipo boricua. Los canaleños cayeron en la primera jornada del grupo ante la selección de Cuba 3 carreras por 1, con cuadrangular del grandeliga de los Angeles, Yoán Moncada.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol