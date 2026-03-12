¿Puerto Rico e Italia se han enfrentado alguna vez en el Clásico Mundial de Béisbol?

Puerto Rico e Italia se enfrentarán por tercera ocasión en la historia del Clásico Mundial de Béisbol este sábado, por el compromiso de cuartos de final del torneo, que se disputará en el Daikin Park de Houston.

El conjunto boricua, dirigido por Yadier Molina, viene de acceder a esta fase en el segundo lugar de su grupo, después de perder en la última jornada 3-2 ante Canadá. Los isleños terminaron la primera fase con tres victorias y una derrota.

Por su parte, Italia sorprendió al mundo con sus cuatro victorias en la misma cantidad de presentaciones, derrotando a potencias como Estados Unidos y México. De hecho, con su victoria 9-1 sobre los aztecas, los eliminaron del torneo y aseguraron el primer lugar de su llave.

“Vamos a enfrentar a buenos equipos que han ganado en su pool y tienen talento. No va a ser fácil. Pero nosotros hemos confiado en este grupo y vamos a prepararnos muy bien contra el que sea. Vamos a meter mano. Confío en este talento. Tuvimos un buen torneo aquí. Tenemos buen pitcheo y la ofensiva hay que mejorarla un poco. Pero confío en los muchachos”, dijo Yadier Molina a la prensa después de la derrota con Canadá.

A continuación, repasamos las dos victorias que ha tenido Puerto Rico en su historia en el Clásico Mundial de Béisbol ante Italia.

2013, Puerto Rico 4-3 Italia (Segunda ronda)

La selección boricua derrotó a Italia 4 carreras por 3 en la segunda ronda del evento. En esa ocasión, la selección italiana ganaba 3-0 en el octavo inning, pero los bates puertorriqueños despertaron para darle la vuelta al marcador.

Con Anthony Rizzo como su principal figura, Italia buscaba sorprender a los boricuas, pero un rally de cuatro carreras en el octavo fue suficiente para derrotar a los europeos. Un hit de Hiram Bocachica y un error defensivo de Italia fueron clave en el desenlace del partido.

Ese equipo boricua tenía figuras como Carlos Beltrán, Yadier Molina, Mike Avilés y Angel Pagán. Por Italia destacaban Rizzo, Nick Punto, Mike Costanzo o Chris Denorfia.

2017, Puerto Rico 9-3 Italia (Primera ronda)

Se midieron en la primera ronda del Clásico Mundial de 2017 en México. A diferencia del duelo previo, Puerto Rico mostró su gran ofensiva desde el principio y Carlos Correa fue clave con un cuadrangular.

José Berríos, quien no recibió el permiso del seguro para estar en este torneo al igual que Correa, fue el lanzador que se llevó la victoria en ese partido.

