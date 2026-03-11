Yadier Molina se mete en el problema entre Randy Arozarena y Cal Raleigh en el Clásico Mundial

Yadier Molina, manager de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol y próximo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, habló sobre el incidente que hubo entre Randy Arozarena y Cal Raleigh en el encuentro entre México y Estados Unidos de esta semana.

Arozarena, cubano que representa a México desde hace dos torneos, se paró en el plato e intentó saludar a Raleigh antes de batear. Su compañero de equipo en los Seattle Mariners le dejó con la mano extendida, algo que encendió la polémica.

Molina sabe mucho de estas situaciones, ya que es uno de los receptores más laureados en la historia del beisbol. Además, representó a Puerto Rico en estos torneos, en los que se acostumbra a saludar antes de batear.

"De mi parte, yo siempre saludé al que me saludaba. Eso se enseña en la casa. No importa quién esté jugando. Un saludo no mata a nadie, Vi eso y pienso que estuvo mal de catcher”, dijo Molina a los periodistas que cubren al equipo de Puerto Rico.

“De mi parte, yo siempre saludé al que me saludaba. Eso se enseña en la casa. No importa quién esté jugando. Un saludo no mata a nadie, Vi eso y pienso que estuvo mal de catcher”. #WorldBaseballClassic — Jorge Figueroa Loza (@jorgefloza) March 10, 2026

Raleigh se escudó en que estaba concentrado y que por su compromiso con su país, no saludó a su compañero de los Mariners. Sin embargo, mostró cariño por el jardinero del equipo mexicano en sus declaraciones a la prensa.

“No hay ningún problema”, aseguró Raleigh para MLB.com. “Quiero mucho a Randy. Como dije, cuando estamos de regreso en Seattle, es mi hermano. Es familia. … Tengo una responsabilidad con mis compañeros y con el país de estar enfocado y concentrado. Y como dije, no hay daño ni mala sangre. No hay nada detrás de esto. No importa quién esté del otro lado".

Arozarena no tomó el asunto con tanta tranquilidad, ya que después de la derrota 5-3 ante México, fue a conversar con los periodistas y se mostró decepcionado con Raleigh. Este incidente podría traer problemas al dugout de los Mariners.

“Lo primero y único que él (Raleigh) tiene que hacer es darle gracias a Dios de que tiene buenos papás; que sus papás están muy bien educados. Hace dos días los pude ver en el hotel y me fueron a saludar, me dieron un abrazo y me dijeron que estaban muy orgullosos de mí, de poder verme otra vez”, reveló Arozarena, antes de utilizar un lenguaje soez para referirse directamente al catcher y bateador ambidiestro, y finalizar abruptamente la entrevista.

"Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer es irse por casa de la pi..., a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El 'good to see you' que me dijo, que se lo meta en el cu...", dijo Arozarena tras el incidente.

