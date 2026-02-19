Puerto Rico vs. Japón: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

Japón puede presumir de decir que ha sido el equipo más exitoso en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Tienen tres campeonatos en cinco ediciones y en las otras dos oportunidades llegaron a ocupar un puesto en el podio.

No aspiran a menos esta vez, que el manager Hirokazu Ibata sigue la tradición de llevar a los mejores jugadores de su país tanto de la NPB (el circuito local) como de las Grandes Ligas, con Shohei Ohtani, Seiya Suzuki y Munetaka Murakami a la cabeza.

La situación es muy diferente para Puerto Rico, que tendrá que darle paso a talentos emergentes al no poder contar con estrellas de la talla de Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez por diferentes circunstancias. Tenían la ilusión de pelear por el campeonato, pero ahora a menos de que suceda una sorpresa, tendrán que cambiar los objetivos.

“Éste es un equipo joven que, por las razones que ya todos sabemos, no cuenta con esos jugadores (Correa, Lindor y Báez). Pero nos sentimos contentos porque, al final del día, muchos jóvenes van a tener la oportunidad de salir al terreno de juego y mostrar sus habilidades”, le dijo recientemente Carlos Beltrán, el gerente de la selección, a la prensa de su país.

Receptor: Martín Maldonado vs. Yuhei Nakamura

Hay que darle crédito aquí a Martín Maldonado. Esta es una comparación entre dos receptores veteranos (aunque Nakamura es más joven) con poca producción ofensiva y amplia experiencia en torneos internacionales, en la que el boricua se destaca por su buen manejo de los lanzadores.



Ventaja: Puerto Rico

Primera base: Emmanuel Rivera vs. Munetaka Murakami

Si, es verdad que Rivera ha jugado más en Grandes Ligas y Murakami apenas va a hacer su debut en las mayores. Pero el japonés tiene el aval de lo que logró para su selección en el Clásico de 2023 y los números ofensivos que dejó en la liga de su país, mientras que al boricua le ha costado establecerse.



Ventaja: Japón

Segunda base: Willie Castro vs. Shugo Maki

Tener a Castro es de ayuda en el infield del manager Yadier Molina, pues los reportes destacan que entre sus herramientas están la versatilidad defensiva y su condición de bateador ambidiestro. El jugador acaba de firmar con Colorado Rockies y vivirá en 2026 su primera experiencia en el Clásico Mundial. Pero Maki parece superior porque también puede defender varias posiciones, tiene mucho contacto, puede batear más de 30 dobles por temporada y ya fue clave para Japón en el Clásico de 2023.



Ventaja: Japón

Tercera base: Nolan Arenado vs. Kazuma Okamoto

Con Okamoto pasa lo mismo que con Murakami: han sido estrellas en la NPB, acaban de aterrizar en las Grandes Ligas y son polivalentes en la defensa. Pero todavía es muy pronto para compararlo con un veterano de la jerarquía de Arenado, que tiene 10 Guantes de Oro y 5 bates de Plata, aunque no venga de su mejor temporada ofensiva en MLB.



Ventaja: Puerto Rico

Campocorto: Edwin Arroyo vs. Kaito Kozono

Kozono es un bateador zurdo de 25 años de edad que tiene la capacidad de defender tres de las cuatro posiciones del infield. No es un bateador de poder, pero sí tiene buen contacto y también velocidad en las bases. Además tiene más experiencia en estos torneos que Arroyo, que es un prospecto de la organización de Cincinnati Reds que no ha debutado en Grandes Ligas.



Ventaja: Japón

Jardín izquierdo: MJ Meléndez vs. Masataka Yoshida

No es fácil esta comparación porque Yoshida no ha podido replicar con los Red Sox el éxito de su primer año en Grandes Ligas y cada vez pasa menos tiempo en el outfield por las lesiones, mientras que Meléndez no pudo distinguirse con el bate y por eso tuvo pocas oportunidades con Kansas City antes de ser dejado en libertad.



Ventaja: Parejos

Jardín central: Eddie Rosario vs. Seiya Suzuki

Suzuki tradicionalmente defiende el jardín derecho, pero tal vez tenga que mudarse al centro en esta edición del Clásico, aunque se sabe que las selecciones japonesas suelen ser versátiles. El japonés ha demostrado en su país y en la MLB que tiene poder (sumó 32 jonrones y 103 carreras impulsadas en 2025), mientras que Rosario está viendo los últimos tiempos de su carrera y no pudo jugar todo el año 2025 en MLB.



Ventaja: Japón

Jardín derecho: Heliot Ramos vs. Shota Morishita

Morishita es un bateador derecho con mucho poder, que viene de dar 23 jonrones, 24 dobles y sumó 89 carreras impulsadas en la NPB y a quien el manager Hirokazu Ibata acostumbra alinearlo como cuarto en el orden al bate en la selección nacional. Eso lo pone por encima de Ramos, que sigue esperando su gran momento en San Francisco aunque tiene dos temporadas seguidas con 20 jonrones y 20 dobles.



Ventaja: Japón

Bateador designado: Christian Vázquez vs. Shohei Ohtani

No hay nada qué decir. Vázquez nunca ha sido un jugador de perfil ofensivo, sigue buscando un contrato en MLB para 2026 y se alternará este rol con la receptoría en el Clásico Mundial. ¿Qué no se sabe de Ohtani? Cuatro veces MVP, con dos temporadas seguidas de más de 50 cuadrangulares y 100 impulsadas y ya fue Más Valioso del torneo en 2023.



Ventaja: Japón

