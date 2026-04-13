¿Qué está pasando con la velocidad del cerrador de los Dodgers Edwin Díaz?

La derrota de Los Angeles Dodgers en la jornada dominical de MLB le dio al cuerpo técnico encabezado por Dave Roberts un día más para descansar a Edwin Díaz, con la esperanza de que en su próxima aparición se recupere de algunas señales que los tienen en alerta.

El cerrador puertorriqueño desperdició su primer salvamento con su nuevo equipo el viernes. Pero ese no es el motivo de preocupación de los bicampeones de las Grandes Ligas, sino el hecho de que esa fue la sexta vez en su carrera que su recta de cuatro costuras promedió 95.5 mph o menos en un juego.

Díaz, de 32 años, está en la primera temporada de un contrato de tres años y $69 millones que firmó en la agencia libre del pasado invierno y que constituye un récord en valor anual promedio para un relevista. Tiene cuatro rescates en 6 partidos, un triunfo, efectividad de 6.00 y 10 ponches por cuatro boletos en 6.0 innings lanzados en 2026.

Roberts está tratando de conseguir una explicación a lo que sucede con su taponero. “La velocidad bajó. Creo su slider no terminó por completo. No sé qué hubo detrás de eso, pero hay algo ahí, porque ambos pitcheos estuvieron bajos esta noche”, declaró tras el partido.

Dave Roberts said the Dodgers are still gonna "tread lightly" with Edwin Díaz's workload as he works to get his velocity up. His usage will be evaluated "day-to-day" for now



Roberts clarified that the concern level with Díaz is low & that "it's not an IL thing we're talking… https://t.co/qEx8eFMVod — Jack Harris (@ByJackHarris) April 12, 2026

¿Qué pasa con la velocidad de Edwin Díaz?

De acuerdo con las mediciones que ha hecho el equipo de Los Angeles, el derecho ha mostrado un promedio de 95.8 mph con su recta en las seis presentaciones que tiene en esta temporada. Eso está por debajo de las 97.2 mph de 2025, pero no es algo nuevo.

Díaz no había lidiado con este descenso de velocidad al inicio de temporada, pero todo cambió cuando se rompió el tendón rotuliano de la rodilla derecha en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023.

“Desde 2024, su recta ha promediado 96.4 mph en los meses de marzo y abril antes de subir por encima de las 97 mph en los meses siguientes”, dice un trabajo del portal MLB.com, y quizás es la razón por la que los Dodgers no están alarmados, sino que esperan con cautela.

¿Edwin Díaz tiene algún problema físico?

El lanzador ha ofrecido declaraciones sobre este descenso en la velocidad que ha venido experimentando y asegura que no tiene problemas físicos. “Creo que no tuve vida en mi recta y no pude comandar el slider como quería”, dijo Díaz. “Me sentía bien, pero no tuve mis mejores pitcheos ese día. Eso es parte del juego. Simplemente lo dejo atrás de inmediato”.

“Después de mi lesión en la rodilla, ha sido así en los últimos dos años”, agregó Díaz. “Pero conforme avanza la temporada, me siento mejor y mejor. Y al final del año, mi velocidad será la de siempre”.

¿Qué dice Dave Roberts sobre Edwin Díaz?

En Los Angeles tampoco creen que haya una lesión de por medio, y lo han estado monitoreando “día a día”. “No estamos hablando de algo de lista de lesionados”, explicó el manager Roberts. “Es más día a día. Se cuida muy bien. Obviamente es un jugador importante para nuestro equipo. Por eso lo mantuve fuera ayer. Hoy (el domingo) todavía estoy evaluando con cautela hasta escuchar a los coaches de pitcheo”.

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