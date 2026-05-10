¿Qué ganó Bobby Cox en su carrera en la MLB?

La noticia del fallecimiento de Bobby Cox a los 84 años enlutó la jornada sabatina de la MLB, y no faltaron reconocimientos y homenajes a la memoria de quien fue una leyenda de este deporte, uno al que el nuevo miembro del Salón de la Fama Andruw Jones despidió llamándolo su “segundo padre”.

La organización de Atlanta Braves, en la que Cox fue sinónimo de éxito y construyó un legado difícil de igualar, expresó su pesar por su partida a través de un comunicado. “Bobby era uno de los favoritos de toda la comunidad del béisbol, especialmente de aquellos que jugaron para él. Su vasto conocimiento sobre el desarrollo de jugadores y las complejidades de dirigir el juego fueron recompensados con el máximo premio del deporte en 2014: su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol”.

Su número 6 fue retirado por los Braves y desde 2014 tiene una placa en Cooperstown. Entró por la votación unánime del Comité de la Era de la Expansión, que le hizo justicia a sus méritos como dirigente. Pero a pesar de que hizo historia al frente del banquillo, también pasó por los campos de béisbol como jugador activo y eso poco se recuerda.

We mourn the passing of Hall of Famer Bobby Cox, the fourth-winningest manager in MLB history.



Cox led the Atlanta Braves to unprecedented success, winning 14 straight division titles from 1991-2005, along with 5 NL pennants and the 1995 World Series championship.



The four-time… pic.twitter.com/EzMadqcHkL — MLB (@MLB) May 9, 2026

¿Cómo le fue a Bobby Cox como jugador en los Yankees?

La carrera de Bobby Cox como jugador de Grandes Ligas fue muy corta. Fueron sólo dos temporadas (1968 y 1969) en las que estuvo en acción como tercera base de los New York Yankees, aunque había pasado por las menores de los Dodgers (que lo firmaron como profesional con 18 años de edad y recuperándose de una cirugía en el codo), Cubs y Braves.

Era bueno defensivamente (fue quinto en asistencias y dobleplays entre los antesalistas de la Liga Americana en 1968), pero no pudo rendir a la ofensiva (tuvo línea de por vida de .225/.310/.309, .619 de OPS, 9 jonrones, 22 dobles, 2 triples y 58 carreras impulsadas) y lo enviaron a las menores.

¿Cuáles fueron los logros de Bobby Cox como manager en MLB?

Una nota del portal de MLB reseña que tras su descenso, en 1970 Cox regresó a las ligas menores de Nueva York y estaba contemplando convertirse en entrenador de fútbol americano en escuelas secundarias cuando “el gerente general de los Yankees, Lee MacPhail, le ofreciera la oportunidad de dirigir al equipo de Clase-A de Nueva York en Ft. Lauderdale”.

Ahí comenzó el camino que lo llevaría a la gloria. Bobby Cox fue escalando durante seis años antes de ser promovido al cuerpo de coaches de los Yankees del manager Billy Martin en 1977, con quienes ganó la Serie Mundial.

Al año siguiente se fue los Braves para vivir su primera experiencia como manager en Grandes Ligas. Fue despedido y en 1982 llegó a los Toronto Blue Jays, a quienes llevó a su primer título divisional en 1985. Luego regresó a Atlanta como gerente general entre 1985 y 1990 y a mediados de esa temporada, después de haber construido un sólido departamento de pitcheo con Tom Glavine, John Smoltz y Steve Avery como puntas de lanza (a los que se sumaría la adquisición de Greg Maddux), retomó su rol de manager en sustitución de Russ Nixon.

El resto, hasta su retiro en 2010 (un año en el que también clasificó a los playoffs) es historia: le dio a los Atlanta Braves 14 títulos divisionales consecutivos y cinco banderines de la Liga Nacional en la década de los 90. Cuando ganó la Serie Mundial de 1995 ante los Cleveland Indians le dio a la ciudad de Atlanta su primer campeonato deportivo profesional.

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