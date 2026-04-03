¿Qué pasa entre el manager de Red Sox Alex Cora y el cátcher venezolano Carlos Narváez?

Algo está sucediendo con el receptor de los Boston Red Sox, Carlos Narvárez, y el manager del equipo, Alex Cora. Aunque no se han revelado las razones, el receptor no apareció entre los titulares en el último encuentro del equipo.

“Simplemente hice un cambio”, dijo Alex Cora a los reporteros, según el NY Post. “Hablé un poco con Carlos y a partir de ahí seguimos adelante. Es una de esas situaciones en las que sentí que necesitábamos hacer el cambio en la alineación. Y creo que es lo mejor”.

El estratega boricua no quiso dar más detalles, a pesar de que todo indica que son problemas disciplinarios los que motivaron su decisión. “Mantengámoslo entre Carlos y yo”, dijo Cora. “Y él lo entiende. Esto es algo que sucede en todos los clubes. Simplemente ocurre que es temprano en la temporada, y creo que es lo correcto”.

Narváez está en su segunda campaña con Boston y se ganó la titularidad el año pasado, gracias a un sorprendente desempeño ofensivo y una gran visión para conducir al pitcheo de Boston, sobre todo en la segunda mitad de la temporada.

Alex Cora and Carlos Narvaez talking in the dugout. pic.twitter.com/nIe5vdP6hW — Tyler Milliken (@tylermilliken_) April 1, 2026

El venezolano dejó una línea ofensiva de .241/.306/.419 con 15 jonrones y 50 carreras impulsadas en 118 juegos la temporada pasada. Hasta ahora en la temporada 2026 ha disputado solo tres encuentros, con 4 hits en 9 turnos, para un .444 de average.

Sin embargo, a pesar de su buen aporte ofensivo, Narváez solo ha jugado la mitad de los partidos de Boston, un equipo que ha comenzado con récord de 1 victoria y 5 derrotas en la primera semana y media de acción de la temporada.

El receptor venezolano pasó 9 años en ligas menores con los Yankees y encontró en Boston la oportunidad de ser titular. El receptor fue cambiado a los Red Sox antes de la fecha límite del año pasado por el prospecto derecho Elmer Rodriguez-Cruz y espacio en el presupuesto para firmas internacionales.

El 8 de junio del año pasado se ganó el cariño de los aficionados de Boston y el desprecio de los fans de los Yankees al conectarle un cuadrangular de tres carreras a su ex equipo.

Todo parecía estar bien con Narváez y los Red Sox, pero hay algo que no le ha gustado al manager Cora y puede estar relacionado con la manera en la que ha manejado el pitcheo de Boston en este inicio de temporada 2026.

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