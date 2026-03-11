¿Qué pasó entre Randy Arozarena y el catcher de Estados Unidos Will Smith en el Clásico Mundial de 2023?

Randy Arozarena está otra vez en boca de todos por un incidente con un receptor de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Esta vez fue su propio compañero en Seattle Mariners, Cal Raleigh, quien le negó el saludo en el plato.

La acción ha traído consecuencias: el outfielder cubano de 31 años de edad que juega para la selección de México usó algunas malas palabras contra Raleigh, el manager de ambos en MLB quiso quitarle importancia al asunto, el catcher aclaró lo sucedido, Mark DeRosa dio su opinión y hasta Will Smith, también parte de la escuadra estadounidense, tuvo algo qué decir en un episodio que se ha vuelto viral.

“O sea, Cal Raleigh le dijo a Randy Arozarena que no lo hiciera. Y Randy todavía lo hace”, dijo Smith, que también tiene su historia con el jardinero.

Throwback to when Will Smith didn’t want to give Randy Arozarena a fist bump when he stepped into the plate because of the rivalry 👀



pic.twitter.com/1sFdsmMOZ0 — Baseball (@mlbelites_) March 7, 2026

En la edición de 2023, las escuadras de México y Estados Unidos se vieron las caras. Randy Arozarena se acercó al plato a tomar un turno y estiró la mano para chocar puños con Will Smith, pero este no quiso corresponder al saludo. El jugador latino no ocultó su desagrado por el gesto del estadounidense.

“Jugué en Triple A con él (Will Smith) y me dio gusto verlo. Lo fui a saludar y me dejó con la mano estirada. ¿Qué le voy a hacer? No voy a ponerme a llorar. Seguí pa’lante y le di dos dobles y ya”, dijo Arozarena en la conferencia de prensa postpartido.

Ese video también tuvo muchas reproducciones y Smith fue blanco de críticas a las que no se tomó la molestia de responder. Pero esta vez, Arozarena parece haberlo tomado peor.

¿Que pasó entre Randy Arozarena y Cal Raleigh en este Clásico Mundial?

El lunes en la noche, México y Estados Unidos se enfrentaron en el Daikin Park de Houston. Cuando fue a tomar su primer turno, Arozarena extendió la mano para saludar a Cal Raleigh. Y aunque este le dirigió algunas palabras, no chocó su mano con su compañero en Seattle.

Arozarena no reaccionó bien y tras el partido ofreció unas declaraciones contundentes y llenas de malas palabras. El manager de ambos, Dan Wilson, intervino a la mañana siguiente. Pero Raleigh asegura que no hay una historia aquí.

“No hay ningún problema”, aseguró el martes. “Quiero mucho a Randy. Como dije, cuando estamos de regreso en Seattle, es mi hermano. Es familia. Tengo una responsabilidad con mis compañeros y con el país de estar enfocado y concentrado. Y como dije, no hay daño ni mala sangre. No hay nada detrás de esto. No importa quién esté del otro lado”.

