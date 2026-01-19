¿Qué se puede comer en los estadios de Arizona durante el Spring Training?

Después de pasar varios meses sin béisbol, los aficionados suelen celebrar la apertura de los campos de entrenamiento de MLB. Hay varias razones para ello.

No sólo podrán ver de nuevo en acción a sus equipos, sino que tienen la oportunidad de vivir una experiencia única. En el Spring Training hay una atmósfera más relajada en la que pueden tener más acercamiento con sus jugadores más favoritos.

Pero eso no es todo. Entre todas las atracciones que ofrecen los campos primaverales para sus visitantes está una variada oferta gastronómica. En algunos parques de la Liga del Cactus, en Arizona, hay ofertas que los distinguen y los hacen memorables. Estas son algunas de las más especiales.

1. Salt River Field

El hot dog Sonora es la especialidad en el Salt River Field | Boston Globe/GettyImages

El hogar de los Arizona Diamondbacks es famoso por su variada oferta en la feria de comida. Sobresalen los hot dogs de estilo sonorense (envuelven la salchicha en tocino y la sirven en un pan especial con toppings como mayonesa, guacamole, tomate, cebolla, jalapeños y papitas fritas), las empanadas y los smoothies. Tienen un camión con comida dominicana que vende yaniqueques, una fritura de masa salada y crujiente. Dicen que ofrecen opciones más extravagantes para clientes más atrevidos, como hot dogs de avestruz, alce y serpiente de cascabel.

2. Sloan Park

El campamento de primavera de los Cubs tiene como especialidad la pizza Chicago | Barry Brecheisen/GettyImages

¿Qué otra cosa se podía esperar que la fuera la especialidad gastronómica en el hogar de los Cubs? Obviamente es la pizza de estilo Chicago, que tiene una base gruesa de pan, que es honda y crujiente y está rellena de queso y salsa de tomate. Pero no es lo único que los aficionados consiguen para comer en el Sloan Park. También hay paltos más típicos el suroeste de Estados Unidos, como los nachos estilo Sonora.

3. Camelback Ranch-Glendale

Camelback Ranch ofrece muchas opciones gastronómicas, como sandwichs deli | REDA/GettyImages

En el complejo que comparten Los Angeles Dodgers y los Chicago White Sox en la primavera hay una mezcla interesante de estilos gastronómicos en su oferta gastronómica. Obviamente hay preponderancia de la comida TexMex propia de la región, como el pollo estilo Sonora) rostizado sin piel ni huesos), pero también hay a disposición de los visitantes sándwich deli y cuatro tipos de hot dogs (con salchicha italiana o polaca, jalapeños y bratwurst, que es una salchicha alemana).

4. Peoria Sports Complex

En Peoria Sports Complex se consiguen varias ofertas de barbacoa | Carmen Mandato/GettyImages

Seattle Mariners y San Diego Padres comparten este complejo durante a pretemporada. El Peoria Sports Complex es conocido por su muy variada oferta gastronómica, que incluye diferentes opciones de barbacoa, así como fideos y gyros, una comida callejera griega cuya base es carne de cerdo, pollo, cordero o ternera cortado en rebanadas y servido con cebolla, tomate y salsa agria. A veces incluye papas fritas.

5. Chase Field

Hay muchas opciones para comer en el hogar de Arizona Diamondbacks | Chris Coduto/GettyImages

La primavera de los Arizona Diamondbacks siempre termina en el Chase Field, su hogar de la temporada regular. Allí juega sus últimos partidos de preparación y se alista para una nueva batalla, mientras sus seguidores celebran el reencuentro con una instalación que ofrece una gran variedad de opciones para comer, muy diferentes a la de su campamento de pretemporada. Los tradicionales hot dogs se unen a los tacos, el “churro dog”, que es un postre, y más recientemente las “Fifthy Mac Fries”, que tienen panceta de cerdo en salsa barbacoa.

Más contenido del Spring Training de MLB