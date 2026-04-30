¿Qué significa que George Lombard Jr. haya sido subido a Triple A por los Yankees?

Ha causado revuelo el anuncio de los New York Yankees sobre la promoción al Scranton-Wilkes/Barre, la sucursal Triple A de la organización, a su mejor prospecto (y promesa número 27 de MLB), el campocorto George Lombard Jr.

El infielder de 20 años de edad tuvo un gran paso por el Somerset, donde dejó números de .312/.400/.571 con OPS de .971, 4 jonrones, 8 dobles y 10 remolcadas en 20 juegos. Fue tomado en la primera ronda del Draft de 2023 y el reporte de los scouts destaca no sólo su talento defensivo, sino su capacidad para convertirse en un potencial 25-25 (cuadrangulares y bases robadas) en Grandes Ligas.

Lombard Jr. estuvo por segunda vez invitado al Spring Training y recibió elogios de muchos miembros de la organización, incluyendo al capitán Aaron Judge. “Sin duda, ha hecho grandes ajustes con respecto a los últimos dos años”, dijo Judge. “Es un jugador que va a tener una defensa de élite en tercera base, campocorto, donde sea. Y al bate, usa todo el campo. Un gran bateador de contacto, pero además tiene mucha potencia”.

George Lombard Jr. is reportedly getting called up to Triple-A 👏 https://t.co/PIBoLtXP5A — MLB (@MLB) April 29, 2026

¿Cuál es el plan de los Yankees con George Lombard Jr.?

El movimiento de promover a Lombard Jr. a Triple A y reasignar la rehabilitación de Anthony Volpe a Doble A ha levantado infinidad de especulaciones. En la organización no han ofrecido detalles, más allá de celebrar los avances de su prospecto, pero existe la posibilidad de que estén planeando darle la oportunidad de debutar en MLB en algún momento de la temporada.

Aunque no pareciera que lo quieran en el campocorto ahora mismo, por la presencia de José Caballero y la pronta reincorporación de Volpe, está la opción de verlo en tercera base, una posición que también puede jugar y en la que Aaron Boone tiene Ryan McMahon lidiando con problemas ofensivos.

¿Podrá jugar en MLB en 2026?

El analista de YES Network Jack Curry considera que es posible ver el ascenso de George Lombard Jr. a las Grandes Ligas en algún momento de esta temporada. “Nueva York considera que Lombard está listo para las Grandes Ligas en lo que a defensa se refiere”, reportó, en alusión a una declaración que dio el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, a principios de este año.

¿Lo usarán los Yankees como pieza de cambio?

Siendo el prospecto número 1 de la organización, con el progreso que ha tenido en el sistema de ligas menores y su proyección, George Lombard Jr, es, sin dudas, la mejor pieza de cambio que tienen los Yankees y seguramente podría formar parte del paquete de retorno por un jugador con estatus de estrella. Sin embargo, en Nueva York no están inclinados a negociar una transferencia porque lo ven como su campocorto del futuro.

¿Lombard Jr. tiene bloqueado su camino a las mayores por Anthony Volpe?

Así parecía, pero esta temporada hay indicios de que no es algo determinante. Los Yankees no están apresurados por activar a Anthony Volpe, que sigue en recuperación de la cirugía en el hombro izquierdo que tuvo en octubre y cuyo eventual regreso no implica necesariamente la pérdida de la titularidad e José Caballero.

En Nueva York podrían estar pensando en abrirle espacio a Lombard Jr., bien sea sacrificando a Volpe o reubicando al novato en otra posición en el cuadro interior. Esta decisión podría tomarse para la campaña de 2027.

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