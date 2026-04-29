Yankees promueven a su mejor prospecto George Lombard Jr. a Triple A

George Lombard Jr., el campocorto del futuro de los New York Yankees, está solo a un escalón de las Grandes Ligas, después de que el equipo del Bronx lo promoviera a Triple A, donde espera demostrar su desarrollo como pelotero.

Lombard Jr. es catalogado por MLB Pipeline como el prospecto 27 de todo el beisbol y el número uno en la organización de los Yankees. Su promoción a la categoría de antesala a Grandes Ligas es parte de su proceso de maduración como pelotero.

“Obviamente ha tenido un muy buen comienzo en Doble-A”, dijo el manager Aaron Boone esta semana a MLB.com. “Amo al jugador y amo a la persona. Después de terminar el año pasado en Doble-A, queríamos que tuviera un buen inicio, y como lo ha logrado, creo que es el momento adecuado para subirlo a Triple-A”.

El infielder conectó 24 hits en 77 turnos al bate ( .312) en la categoría Doble-A de los Yankees, ligando ocho dobles, cuatro jonrones e impulsando 10 carreras con cuatro bases robadas.

Yankees #1 prospect shortstop George Lombard Jr. went 5-for-6 with a leadoff home run, a double and a stole base in the Double-A Somerset Patriots’ 18-2 season-opening victory pic.twitter.com/vsHi3YD1To — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 4, 2026

Los Yankees han tenido movimientos en su roster esta semana, con el ingreso de Giancarlo Stanton en la lista de lesionados. En su lugar subieron al lanzador boricua Elmer Rodríguez, considerado el tercer mejor prospecto de la organización según MLB Pipeline.

“Definitivamente hizo grandes ajustes en comparación con los últimos dos años”, comentó el capitán Aaron Judge. “Es un tipo que va a jugar una defensa de élite en la tercera base, el campocorto o donde sea. Y en el plato, usa todo el campo. Es un gran bateador de contacto, pero tiene fuerza detrás de eso".

George Lombard Jr. is reportedly heading to Triple-A!



The #Yankees' top prospect (MLB No. 27) posted a .971 OPS in 20 games at Double-A this season. pic.twitter.com/1D4tWhJIvG — MLB Pipeline (@MLBPipeline) April 29, 2026

“Seguirá creciendo, fortaleciéndose y desarrollando un poco más ese poder. Ver la consistencia en el plato con buenos turnos a una edad tan temprana... No podría imaginarme tener su edad en los entrenamientos de primavera con los Yankees de Nueva York. Por la compostura que tiene, está hecho para Nueva York”.

Aunque los Yankees tienen mucha confianza en Anthony Volpe, Lombard Jr. es visto como un proyecto a futuro. Es dueño de las cinco herramientas y tiene una capacidad importante de batear hacia cualquier parte del terreno de juego.

Rodríguez, por su parte, tiene previsto lanzar este miércoles por los Yankees y también hay muchas expectativas al respecto. “He estado emocionado por él desde que lo adquirimos vía cambio”, dijo Judge sobre Rodríguez. “Va a ser una pieza fundamental para nosotros de ahora en adelante”.

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