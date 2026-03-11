¿Qué tiene que pasar para que Estados Unidos clasifique a cuartos de final en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Parece increíble, pero a pesar de tener una nómina llena de ganadores de premios e invitados al All Star de MLB, la selección de Estados Unidos puede quedar fuera de combate en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

La escuadra que llegó como la gran favorita a esta edición del torneo sufrió una sorprendente derrota ante Italia en su último partido de la primera ronda y ya no depende de sí misma para avanzar a los cuartos de final. No está eliminada, pero habiendo jugado sus cuatro partidos de la primera instancia no puede hacer más que esperar los resultados del Italia vs. México.

“Está fuera de nuestro control", dijo el capitán de Estados Unidos y estrella de los New York Yankees, Aaron Judge. “Ahora sólo necesitamos un poco de suerte, y veremos qué pasa”.

The three possible outcomes based on what happens between Mexico and Italy:



Italy wins: They advance and USA advances



Mexico wins and scores 5+ runs: They advance and USA advances



Mexico wins and scores 4 or less runs: They advance and Italy advances pic.twitter.com/u8IFhVTR93 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 11, 2026

El manager Mark DeRosa pensaba que la victoria contra México los había clasificado y ahora mismo es el blanco de críticas por su error de cálculo.

“Me equivoqué”, reconoció DeRosa el martes. “Estaba en 'Hot Stove' con un par de amigos hoy y malinterpreté completamente los cálculos. Sabíamos que México iba a jugar contra Italia, y luego, si perdíamos esta noche con las carreras permitidas, las anotadas y los outs, estábamos haciendo todos los cálculos. Simplemente me equivoqué”.

Pero no todo está perdido. Como dijo Judge, la suerte puede estar del lado de los estadounidenses, que se reunirán en el hotel a ver el partido Italia-México que decidirá su destino y a ligar un escenario que les favorezca. Incluso en el caso de que se diera un triple empate, la escuadra de las barras y las estrellas tiene una posibilidad de clasificar a los cuartos de final y evitar un fracaso de proporciones históricas.

¿Qué resultados necesita Estados Unidos para avanzar a cuartos de final?

El manager DeRosa y el capitán Judge lo dejaron muy claro; lo peor para los miembros del equipo es saber que su futuro no depende de ellos mismos. Pero hay dos escenarios que les resultan convenientes para tomar el boleto a cuartos de final:

Que Italia le gane a México. El conjunto dirigido por Cervelli quedaría con marca de 4-0 y avanzaría como líder del Grupo B. Estados Unidos con su balance de 3-1 sería el segundo mejor de la llave, por encima de México (2-2).

Que México gane por diferencia de cinco carreras o más. Un triunfo mexicano forzaría el triple empate (3-1) y habría que recurrir a uno de los criterios de desempate: el cociente de carreras limpias permitidas divididas por los outs defensivos registrados en los juegos entre los tres equipos empatados.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol