¿Qué tiene que pasar para que México e Italia clasifiquen a cuartos de final en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El béisbol muchas veces consigue la manera de romper con lo que parece seguro. Y en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 estamos viendo un ejemplo. Este miércoles se juega la última jornada de la primera ronda y un resultado del martes alteró todo los planes y pronósticos que se tenían para el Grupo B.

En teoría, Estados Unidos estaba llamado a ser el líder indiscutible de la llave y con marca de 3-0 incluso el cuerpo técnico de la selección lo dio por sentado. Pero Italia les ganó para dar la gran sorpresa de esta edición del torneo y ahora todo depende del duelo entre el equipo de Francisco Cervelli y México para conocer a los clasificados.

Los estadounidenses tienen todavía más de 90% de probabilidad de avanzar a los cuartos de final y más de 80% de ser segundos de grupo. Pero la verdad es que no tienen nada garantizado y que los europeos y los dirigidos por Benji Gil pueden sacarlos del camino.

Pool B scenarios ahead of Italy vs. Mexico on Wednesday:



1. Italy wins = Italy, USA advance



2. Mexico wins + scores 5+ runs = Mexico, USA advance



3. Mexico wins + scores 4 or fewer runs = Mexico, Italy advance — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 11, 2026

Cervelli sabe que le espera un compromiso complicado, pero también que su equipo está inspirado después de derrotar a los estadounidenses. “Mi respeto para Benjamín (Gil). Mi respeto para todos los jugadores de México. A mí me pareció un equipo espectacular, un equipo fuertísimo, la manera como juegan. Su bandera, la respetan. Es un juego durísimo. Vamos día por día y viendo… tenemos que buscar la manera de cómo ganar. Es simple”.

Todo se definirá con el partido Italia-México de esta noche en Houston, que podría incluso provocar un empate triple entre ellos y Estados Unidos que obligaría a sacar cuentas para conocer a los conjuntos que avanzarán a la segunda ronda. Hay varios escenarios posibles.

¿Qué tiene que pasar para que México clasifique a cuartos de final?

México sí o sí avanza ganando, porque ha permitido menos carreras que Italia. Ahora bien, la ventaja con la que gane decide el destino de los otros dos involucrados. Un triunfo de México les da el boleto a cuartos de final –que también serán en Houston- y obliga a un desempate matemático para determinar quién será el que avance entre Italia o Estados Unidos.

¿Qué tiene que pasar para que Italia clasifique a cuartos de final?

Los italianos, que marchan ahora con marca de 3-0, tienen dos posibilidades de avanzar a cuartos de final:

Un triunfo sobre México. Italia quedaría con cuatro victorias en cuatro juegos y pasa como líder del Grupo B. Este resultado le da también la clasificación a Estados Unidos (3-1) y deja eliminado a los mexicanos (2-2).

Si pierde ante México, pero permite cuatro carreras o menos.

¿Qué tiene que pasar para que Italia y México clasifiquen?

Hay una manera en la que Italia y México pueden avanzar juntos y dejar fuera de combate a Estados Unidos. Esto sucederá si México derrota a Italia por menos de cuatro carreras (1-0, por ejemplo).

