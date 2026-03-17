¿Quién es Eduardo Rodríguez, el abridor de Venezuela contra Estados Unidos en la final del Clásico Mundial?

La sola presencia de Eduardo Rodríguez obligó al manager de Estados Unidos, Mark DeRosa, a cambiar el plan con el lineup para la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026. El zurdo fue anunciado como abridor de Venezuela y por ello Gunnar Henderson, que fue uno de los héroes de la semifinal para los estadounidenses, se quedará en la banca.

A Rodríguez lo anunció el piloto de Venezuela, Omar López, como su lanzador de inicio en el juego en el que buscará su primer título en la historia del torneo. Su experiencia de 10 temporadas en MLB, con presencia incluso en playoffs, es el aval por el que apuesta la escuadra sudamericana a pesar de que no le fue bien en su primera salida de esta edición.

“Eduardo Rodríguez (será) el número uno. Va a abrir por nosotros mañana”, confirmó López en la conferencia de prensa del lunes tras el triunfo contra Italia que les dio la histórica clasificación a la final del Clásico Mundial.

Es de esperarse que el siniestro de 32 años de edad tenga ante Estados Unidos el mismo plan que bosquejó para su partido contra los dominicanos en la fase de grupos: “Yo siempre voy a salir a atacar, sin importar si el bateador es pequeño o grande. Sólo tengo que ejecutar el plan”.

¡POR EL TÍTULO!



Eduardo Rodríguez 🇻🇪 y Nolan McLean 🇺🇸 serán los abridores de la Gran Final del Clásico Mundial de Béisbol.



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¿Quién es Eduardo Rodríguez?

Rodríguez nació en Valencia, Venezuela, el 7 de abril de 1993. Fue firmado originalmente por la organización de Baltimore Orioles en 2010 y cambiado a los Red Sox por Andrew Miller en 2014. Debutó en MLB en 2015, fue parte del equipo de Boston que ganó la Serie Mundial en 2018 y despuntaba como el lanzador del futuro en la rotación patirroja hasta que se perdió toda la temporada de 2020 por una miocarditis y jugó para Detroit entre 2021 y 2023.

¿Cuáles son sus fortalezas?

Rodríguez fue un lanzador dominante durante su tiempo en Boston gracias principalmente a su repertorio que incluye una recta que se mantiene entre 90 y 94 mph, un cambio de velocidad y una slider con el que consigue sacar de paso a los bateadores.

¿Qué números tiene en MLB?

Viene de hacer 29 apariciones en la temporada de 2025 (su mayor cantidad desde 2021), con balance de 9-9 y efectividad de 5.02. Su WHIP fue de 1.54 y ponchó a 143 bateadores en 154.1 innings. De por vida en 10 temporadas de servicio tiene récord de 94-66, 235 aperturas en 241 juegos, 1.297 ponches y 455 bases por bolas en 1304.2 entradas.

¿Cómo es su contrato con Arizona Diamondbacks?

E-Rod llegó a Arizona como agente libre en 2024, y firmó un contrato de 4 temporadas y $80 millones que incluye una opción mutua condicionada para 2028 con compra de $6 millones. En 2026 tiene garantizado un salario de 21 millones de dólares. El pacto tiene una cláusula que veta el cambio a 10 equipos y establece un incentivo para las temporadas de 2026 y 2027 de $500.000 si consigue lanzar 150.0 Innings.

¿Cómo le ha ido a Eduardo Rodríguez en el Clásico Mundial?

El zurdo fue el abridor del último partido del Grupo D en la primera ronda de esta edición y no pudo completar tres innings en su salida ante República Dominicana. Permitió tres inatrapables, incluyendo dos jonrones y tres carreras limpias en 2.2 entradas para cargar con la derrota. Otorgó un boleto, ponchó a cinco rivales y su efectividad está en 10.13.

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