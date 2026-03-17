Eduardo Rodríguez abrirá por Venezuela ante Estados Unidos en la final del Clásico Mundial

El manager de Venezuela, Omar López, confirmó a Eduardo Rodríguez para abrir el juego por el título del Clásico Mundial frente a Estados Unidos, este martes.

El estratega de la selección sudamericana realizó el anuncio durante la conferencia de prensa posterior al encuentro de semifinal en el que sus pupilos vencieron 4-2 a la sorprendente Italia.

“Eduardo Rodríguez será el número uno. Va a abrir por nosotros mañana (martes)”, soltó un López quien acaba de guiar a la novena llanera a la primera final de su historia en un WBC.

De ese modo, el zurdo carabobeño realizará su segunda apertura del torneo, tras rivalizar versus República Dominicana el pasado miércoles en el último compromiso de la fase de grupos. En ese juego permitió tres carreras y tres hits, incluyendo dos cuadrangulares, en 2.2 episodios.

Más allá de la designación del veterano brazo de Arizona Diamondbacks en MLB, el dirigente venezolano adelantó que su plan para la batalla decisiva contempla la disponibilidad total del cuerpo de lanzadores, dejando abierta la posibilidad de utilizar múltiples relevistas desde temprano si la situación lo requiere. "Hasta Johan Santana (coach de pitcheo) va a lanzar”, acotó entre risas a los medios.

Nolan McLean and Eduardo Rodriguez are the starters for tomorrow's Championship game pic.twitter.com/e7Xifj4om0 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 17, 2026

Eso sí, todo apunta a que E-Rod no tendrá una salida demasiado prolongada, ya que el staff técnico prevé apoyarse en el bullpen para manejar al poderoso lineup de Estados Unidos, que aunque ha estado apagado en los últimos desafíos, cuenta con auténticas luminarias del béisbol como el capitán Aaron Judge, Bryce Harper y Bobby Witt Jr., entre otros.

Por el lado del conjunto norteamericano, el timonel Mark DeRosa había anunciado el lunes por la mañana que el derecho Nolan McLean, prospecto de New York Mets, estaría encargado de subir al box del IoanDepot park en la final.

Los números de Eduardo Rodríguez contra algunas estrellas de Estados Unidos

Rodríguez, quien cuenta con amplia experiencia en las Grandes Ligas (10 campañas), conoce bien a varios de los bateadores estadounidenses, recordando que transitó durante seis cursos con los Boston Red Sox, así que enfrentó con frecuencia a figuras de la talla de Judge, referente de los Yankees y a quien ha limitado a promedio de .152 en 33 turnos oficiales, con 14 ponches.

No obstante, otros cañoneros del roster de Mark DeRosa han tenido mayor éxito ante el siniestro sudamericano. Uno de los casos más destacados es el de Alex Bregman, quien le batea para .333 junto a tres cuadrangulares y un OPS de 1.160.

Con ambos abridores confirmados y el bullpen listo para entrar en acción, Venezuela y Estados Unidos se preparan para disputar un duelo de alto voltaje que definirá al nuevo campeón del Clásico Mundial.

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