¿Quién es Keider Montero, el abridor de Venezuela contra Italia en las semifinales del Clásico Mundial?

La selección de Venezuela nunca ha podido avanzar a la final de un Clásico Mundial de Béisbol y en la edición de 2026 tiene la oportunidad de buscar ese histórico pase con el duelo que le aguarda ante Italia.

Los venezolanos, dirigidos por Omar López y liderados por Ronald Acuña Jr., llegan inspirados tras haber eliminado a Japón, los campeones defensores que tenían en sus filas a las estrellas de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto.

Ahora tendrán que medir fuerzas con la revelación del torneo, la escuadra italiana que está bajo el mando de Francisco Cervelli y que llega invicta a esta instancia después de imponerse ante equipos como Estados Unidos, México y Puerto Rico.

Para este duelo crucial López anunció como abridor a Keider Montero, un joven lanzador derecho que aseguró en una entrevista reciente que saldrá tranquilo ante Italia y con un plan.

“Estoy muy contento por la oportunidad que me está dando el manager y el equipo de poder abrir ese juego”, dijo Montero en una entrevista publicada en las redes sociales oficiales del Team Venezuela. "La rutina es la misma, me preparo igual que siempre. Trataré de hacer el trabajo que siempre intento cuando salgo a lanzar. Estoy tranquilo”.

“Todos los lanzadores de la selección nos hemos enfocado en atacar a los bateadores y fallar lo menos posible, concentrados en cada pitcheo. Nos ha dado resultado”, agregó.

¿Quién es Keider Montero?

Keider Eduardo Montero nació en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, hace 25 años. Fue firmado como profesional en 2016 por la organización de Detroit Tigers -con la que debutó en MLB en 2024-, que le dio un bono de 40 mil dólares. Aunque ha sido abridor, en Detroit lo han estado probando como relevista, incluso como cerrador.

¿Cuál es su fortaleza?

De acuerdo con los reportes de los scouts de MLB Pipeline, Montero tiene en su repertorio una recta que alcanza las 97 millas por hora, pero que en promedio se mantiene entre 95 y 96 y que combina con una curva y un slider. “Esa velocidad la combina con lanzamientos quebrados de alto giro que genera tanto movimiento que a veces le cuesta controlarlos”, dice el reporte.

¿Qué contrato tiene con los Detroit Tigers?

Durante el Clásico Mundial se supo que Detroit decidió que Montero comenzará la temporada de 2026 en las ligas menores. Si lo promueven al equipo grande durante la campaña devengará un prorrateo del salario mínimo establecido en $780.000 para esta campaña, puesto que el serpentinero venezolano todavía está en pre-arbitraje. Será elegible para el arbitraje en 2028 y para la agencia libre en 2031.

¿Qué números tiene en MLB?

Entre 2024 y 2025 ha aparecido en 39 juegos en MLB (28 de ellos como abridor), con efectividad de por vida de 4.57 y 149 ponches por 62 boletos en 189.0 innings. En 2025 en Triple A estuvo en 10 partidos, ocho de los cuales inició, y dejó efectividad de 5.91 con 43 abanicados y 15 bases por bolas en 42.2 entradas.

¿Qué números tiene en la LVBP?

Aunque Keider Montero pertenece en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional a los Leones del Caracas, todavía no ha hecho su debut en el circuito profesional. Tenía la intención de lanzar en la temporada pasada (2025-2026), pero no se concretó su incorporación.

¿Cómo le ha ido a Keider Montero en el Clásico Mundial?

En esta edición del Clásico Mundial ya vio acción, pero no como abridor. Fue el respaldo de Yoendrys Gómez en el partido de primera ronda contra la escuadra de Nicaragua y lanzó 3.0 entradas en las que no permitió carreras y propinó dos ponches.

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