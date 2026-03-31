¿Quién es Ken Clay, la leyenda de los Yankees que murió a los 71 años?

Comenzando la semana circuló en MLB la noticia del fallecimiento de una vieja figura de los New York Yankees, Ken Clay, un nombre que puede pasar desapercibido para las nuevas generaciones de seguidores del béisbol.

En el Bronx lamentan la partida de un jugador que si bien no tuvo etiqueta de superestrella, fue efectivo en postemporada, a pesar de que tuvo que enfrentar el duro juicio del propietario del equipo, George Steinbrenner.

Clay falleció la semana pasada a los 71 años por problemas cardíacos y renales. “El Dr. Jim Warner, director médico ejecutivo del Instituto Cardiovascular Centra en Lynchburg, Virginia, notificó a los Yankees el domingo que Clay falleció el jueves en su domicilio en Lynchburg”, dice una publicación replicada por varios portales especializados.

Ken Clay, two-time Yankees' World Series champ, dead at 71 https://t.co/rPlgNL8niP pic.twitter.com/r2vZ2UyPmV — New York Post Sports (@nypostsports) March 31, 2026

¿Cómo fue la carrera de Ken Clay?

Ken Clay fue un lanzador derecho que hizo carrera como relevista y tuvo un paso breve por las Grandes Ligas, de apenas cinco temporadas entre 1977 y 1981. Siempre tuvo problemas de control, que se intensificaron hacia el final de su trayectoria profesional.

Tras salir de los Yankees vistió los uniformes de Texas Rangers y Seattle Mariners. Su última campaña la disputó con 27 años de edad.

¿Qué números dejó con los Yankees?

Clay comenzó su paso por las mayores con el uniforme a rayas de Nueva York, el equipo que lo tomó en la segunda ronda del draft de 1972, en el puesto 38, y con el que pasó tres temporadas. Tuvo un rápido ascenso en el sistema de granjas y con 21 años de edad deslumbraba en Triple A.

De por vida con los Yankees dejó balance de 6-14 en 81 juegos (de los 11 que disputó en MLB), con efectividad de 4.72, 80 ponches y 70 boletos en 209.2 innings. Apareció como abridor en 14 choques.

¿Cuántos títulos ganó en MLB?

Los pasajes más destacados de la carrera de Clay llegaron en las postemporadas de 1977 y 1978, cuando fue determinante en la conquista de dos títulos.

Su momento de gloria llegó en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1978 contra Kansas City, en el cual se apuntó un juego salvado en un duelo que fue clave en la barrida y los llevó a la Serie Mundial.

¿Qué dijo Steinbrenner sobre Ken Clay?

El lanzador que fuese una promesa en las menores no pudo nunca llegar al nivel que todos esperaban y terminó por mermar la paciencia del propietario de los Yankees, George Steinbrenner, que se refirió a él en 1979 como “gloria matutina”, un término hípico para hablar de caballos que son muy buenos en los entrenamientos, pero no tienen éxito en las competencias.

Tras su retiro, Clay se enfrentó problemas legales. Uno de ellos fue una condena por robo en 1987, estuvo en la cárcel en 1992 y también se vio involucrado en un caso de falsificación en 2001 en Florida, que exigía la devolución de más de 40.000 dólares.

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