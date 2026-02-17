¿Quién puede sustituir a Pablo López si no puede lanzar con Venezuela en el Clásico Mundial?

Todo iba bien para Pablo López en el entrenamiento de primavera de los Minnesota Twins. Había hablado con su ídolo, Johan Santana, y estaba todo su plan de trabajo alineado para su participación en el Clásico Mundial de Béisbol.

Pero en medio de una sesión con bateadores el lunes, sintió una molestia en el codo y todo se detuvo. Se retiró de la práctica y la organización ordenó exámenes médicos para poder definir los siguientes pasos.

“Obviamente, es 16 de febrero y creo que él y Pete Maki tuvieron una breve conversación tras el segundo lanzamiento que hizo en su tercera tanda y sintió algo de molestia”, dijo el manager Derek Shelton al portal de MLB.com.

“Después de que él y Pete hablaron, decidimos, por precaución, sacarlo del montículo, retirarlo del terreno y asegurarnos de que esté bien. Tendremos más información. Le haremos estudios de imagen, simplemente por lo importante que es y lo importante que él es para nosotros”, detalló el estratega.

En Minnesota no parecen demasiado preocupados por su abridor del Opening Day de las últimas tres temporadas, e insisten en que todo es por precaución. Pero para la selección de Venezuela el tema puede ser más complicado.

El derecho está llamado a ser el as de la rotación venezolana en la edición 2026 del Clásico y todos recuerdan su valioso aporte en el torneo anterior, cuando estuvo brillante contra Puerto Rico y ponchó a 6 bateadores en 4.2 innings en los que recibió sólo dos hits.

Ya el grupo dirigido por Omar López sufrió una baja sensible con la negativa de Jesús Luzardo a lanzar en el Clásico. El zurdo está en la reserva para la segunda ronda, pero una eventual ausencia de Pablo López obligará al cuerpo técnico a escudriñar en su roster para conseguir a un cuarto abridor.

¿Quién podría sustituir a Pablo López en Venezuela?

Se desconocen los nombres de la lista larga y así es difícil pensar en quién puede entrar en lugar del derecho en el roster definitivo del torneo.

Pero es más sencillo pensar en quién puede sustituirlo en la rotación con los jugadores que ya están confirmados. El veterano Martín Pérez está descartado porque no recibió la aprobación del seguro; Ricardo Sánchez viene de una buena temporada en la LVBP y eso puede poner su nombre sobre la mesa, pero seguramente Omar López tomará una decisión pensando en serpentineros con más experiencia enfrentando a bateadores de Grandes Ligas.

Y sus opciones pueden ser los derechos Germán Márquez (que acaba de firmar un contrato con San Diego Padres) y Antonio Senzatela (Colorado Rockies). Con Márquez, que tuvo una cirugía Tommy John en 2023, habría que esperar, porque el acuerdo con su nueva organización podría traer consigo una respuesta del seguro.

Así sería la rotación de Venezuela en el Clásico Mundial sin Pablo López:

Lanzador Brazo Ranger Suárez Zurdo Eduardo Rodriguez Zurdo Keider Montero Derecho Germán Márquez/Antonio Senzatela Derecho

