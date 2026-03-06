¿Quién será el campocorto de República Dominicana tras la fractura de Jeremy Peña?

Tan pronto se supo que Jeremy Peña debía abandonar a la selección de República Dominicana, el gerente Nelson Cruz se movió rápido para buscar quien lo reemplazara en el roster. No había tiempo qué perder, pues los quisqueyanos tenían pautado su debut en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 para este viernes.

El elegido fue Erik González, un utility de 34 años de edad que jugó siete temporadas en las Grandes Ligas y que participará por primera vez en el torneo. Su incorporación en la plantilla fue confirmada por la federación dominicana, que esperaba su arribo a Miami poco antes de la voz de play ball del choque ante Nicaragua.

Pero González llegará sólo para darle profundidad a la reserva del manager Albert Pujols, en ningún caso para amenazar la titularidad en el campocorto de Geraldo Perdomo.

Geraldo Perdomo on the the Houston Astros press release that revealed Jeremy Peña sustained a fracture;



Where did all that come from? Houston’s wilding right now. In reality, he’s good! They probably just don’t want him playing. But he’ll be back here soon, and when he returns,… pic.twitter.com/cOej8GqSNM — Master Flip 🇩🇴 (@Masterflip_) March 5, 2026

De hecho, en la escuadra de República Dominicana ya estaba previsto que Peña y Perdomo compartieran la posición, pero se esperaba que el torpedero de Arizona Diamondbacks pasara más tiempo en el campo que el jugador de cuadro de los siderales.

Peña, de 28 años de edad, es un ganador del Guante de Oro y no sólo aportaba buena defensa, sino también velocidad en las bases. Pero Perdomo viene de un año estelar en la ofensiva, con 20 vuelacercas, 27 bases robadas y 100 carreras impulsadas. Sólo debe prepararse para pasar más tiempo en el diamante ahora que no estará el jugador de los siderales.

¿Qué lesión tuvo Jeremy Peña?

Jeremy Peña fue golpeado por un roletazo en la mano derecha durante el segundo partido de exhibición que República Dominicana disputó ante los Detroit Tigers en Santo Domingo. El jugador no parecía preocupado, pero fue sometido a radiografías y una resonancia magnética y revisado por un especialista en manos en West Palm Beach.

Finalmente le diagnosticaron una fractura en la punta del dedo anular de la mano derecha y aunque en un principio se abrió un compás de espera para que pudiera regresar con la escuadra dominicana, esto se descartó. Quedó fuera del roster y regresó al campamento de primavera de los Astros, con la esperanza de estar listo para el Opening Day.

¿Qué fue lo que dijo Geraldo Perdomo sobre la lesión de Peña?

Geraldo Perdomo estaba negado a creer que la condición de Jeremy Peña fuera tan grave como para impedirle jugar el Clásico Mundial. “Él está bien, de verdad. Eso es que en Houston no quieren que juegue”, dijo el infielder en unas palabras que han recorrido las redes sociales.

Perdomo se declaró listo para asumir la ausencia de Peña en el equipo: “Estoy aquí para hacer mi trabajo, me lo estoy pasando genial y no me estresa llevar la carga del campocorto”.

¿Cómo quedará el lineup de República Dominicana sin Jeremy Peña?

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Ketel Marte Segunda base Juan Soto Jardinero izquierdo Vladimir Guerrero Jr. Primera base Manny Machado Tercera base Junior Caminero Bateador designado Julio Rodríguez Jardinero central Austin Wells Receptor Geraldo Perdomo Campocorto

