¿Quién será el cerrador de los Dodgers mientras se recupera Edwin Díaz de la cirugía en el codo?

Para Los Angeles Dodgers es un duro golpe perder a su cerrador Edwin Díaz, que tendrá una cirugía este miércoles y estará fuera al menos tres meses. El boricua no regresará al montículo hasta la segunda mitad de la temporada de MLB.

Díaz, de 32 años de edad, entrará al quirófano en Los Angeles para que le extraigan “cuerpos sueltos” en el codo derecho. Desde hace una semana el serpentinero ha sido tema de preocupación por la pérdida de velocidad en sus envíos y algunas molestias que estaba presentando.

Ahora los bicampeones de la Serie Mundial tienen otro problema qué solucionar, y apenas se conoció la noticia las primeras publicaciones apuntaban a la posibilidad de que una gerencia tan agresiva como la de los Dodgers acuda al mercado de cambios en busca de ayuda para un departamento que ha echado en falta un líder desde que Kenley Jansen se marchó en la agencia libre en 2021.

Los Angeles Dodgers RHP Edwin Díaz will have surgery on Wednesday to remove loose bodies from his elbow. He is expected to return during the second half of the season. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 20, 2026

¿Qué opciones tienen los Dodgers en el mercado de cambios?

No hay tantas como se pudiera pensar. De hecho los Dodgers tenían en Díaz a uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas. Pensar en llevarse al mejor del momento y líder de salvados de la Liga Nacional, Mason Miller, parece utópico. Juega para los Padres, que son rivales directos en la división, y le quedan varios años de control, por lo que su precio sería muy elevado.

Josh Hader y Kirby Yates están lesionados, difícilmente los Atlanta Braves quieran salir de Robert Suárez, ni los Yankees de David Bednar, y Devin Williams no se ha visto bien con los Mets. En Los Angeles tendrían que apuntar a taponeros de menor perfil y probablemente prefieran esperar para tomar una decisión.

¿Cuál es el plan del manager Dave Roberts tras la lesión de Edwin Díaz?

Al menos de momento los Dodgers parecen estar en control, sin alarmas por la ausencia prolongada de Edwin Díaz. El manager Dave Roberts dio unas declaraciones el lunes, tras conocerse la noticia de la intervención del boricua, en las que deja ver que apostarán por una solución interna.

Roberts dijo sentirse “cómodo con un puñado de jugadores que, en mi opinión, pueden cerrar los partidos para nosotros”. Así, queda claro que el plan en Los Angeles es volver a la fórmula que han manejado en las últimas temporadas: cerrar los juegos por comité.

Para eso disponen en el roster de varios serpentineros con experiencia, como Alex Vesia (0.00 de efectividad, balance de 0-0, dos rescates, 10 ponches en 8.2 innings), Tanner Scott (0-0, 1.04 de efectividad, 8 abanicados en 8.2 entradas) y Blake Treinen (1-1, 4.05 de efectividad, 6 ponches en 6.2 innings lanzados).

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