¿Quién será el sustituto de Giancarlo Stanton en el lineup de los Yankees mientras se recupera de su lesión?

Cuando termine su carrera en MLB, Giancarlo Stanton será recordado por dos cosas: el poder de sus batazos y su tendencia a las lesiones. El slugger de 36 años de edad fue inscrito en la lista de lesionados por los New York Yankees, que ya hicieron los ajustes para enfrentar su ausencia.

Stanton salió lastimado en una pierna del partido del viernes, cuando corría las bases en el Daikin Park de Houston. El manager Aaron Boone estuvo esperando por su recuperación dándole un par de días libres, pero terminó inhabilitándolo.

El bateador designado de los Yankees no está preocupado por esta nueva molestia, pero tampoco está feliz. “En este momento, no hay tranquilidad. Vas a estar fuera”, dijo Stanton el martes. “Lo mejor es que no será por mucho tiempo, pero estar fuera otra vez no es lo ideal”.

Giancarlo Stanton has been placed on the 10-day injured list with a right calf strain. Max Schuemann was recalled from @SWBRailRiders. — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) April 28, 2026

¿Qué lesión tiene Giancarlo Stanton?

Giancarlo Stanton reportaba mejoría, pero el manager Boone quiso salir de dudas y al llegar a Arlington lo envió a practicarse una resonancia magnética. El examen mostró una distensión leve en la pantorrilla derecha. Aunque la dolencia no reviste gravedad, los Yankees prefirieron manejar el asunto con cautela por el historial de lesiones del slugger.

¿Cuánto tiempo estará fuera Giancarlo Stanton?

Stanton ha jugado 17 temporadas en Grandes Ligas y tiene por lo menos 15 visitas a la lista de lesionados, siete de ellas desde 2021. En 2025 se perdió la mitad de la temporada, pero esta vez no se prevé que esté fuera por mucho tiempo. Fue inscrito en lista de 10 días, retroactivo al 24 de abril.

“Es una lesión leve, así que esperemos que no sea una ausencia larga”, dijo Boone. “Pero obviamente Giancarlo ya ha tenido problemas en la parte inferior del cuerpo. Vamos a tenerlo en cuenta y, desde luego, no vamos a precipitarnos”.

¿Quién ocupara el lugar de Stanton en el lineup de los Yankees?

Los números de Stanton en lo que va de esta temporada (.256/.302/.422, con OPS de .724, 3 jonrones, 6 dobles y 14 carreras impulsadas) no son especialmente brillantes, pero el veterano tiene varias marcas de velocidad de salida con sus batazos, lo que indica que el poder sigue ahí. Nunca es fácil reemplazarlo, pero en Nueva York ya tienen un plan.

Como no se pronostica una ausencia prolongada, en el Bronx optaron por darle una solución interna al asunto y llamaron desde Triple A al encendido Jasson Domínguez. El dominicano ha sido alineado como bateador designado en dos partidos y sigue buscando su primer extrabase. El rol podría alternarlo con Paul Goldschmidt y Amed Rosario, e incluso podría sumarse José Caballero cuando Anthony Volpe sea reactivado.

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