¿Quién es Tatiana Tate, la trompetista que tienen los Dodgers para recibir a Edwin Díaz?

La salida desde el bullpen de Edwin Díaz es considerado uno de los momentos más emocionantes y emotivos que pueden suceder en un juego de Grandes Ligas. El cerrador de Los Angeles Dodgers acostumbra a salir al terreno de juego con la melodía de trompeta pegajosa de la canción Narco, algo que se ha convertido en un ritual para los aficionados del lanzador.

Antes este espectáculo sucedía en el Citi Field, la casa de los New York Mets, donde presentaban un show de luces para recibir al puertorriqueño acompañado de la canción, en uno de los momentos más esperados por los asistentes al escenario ubicado en Queens.

Sin embargo, los Dodgers han querido copiar lo bueno de esto, pero también agregarle un sello particular a la presentación de Díaz y se trata de la interpretación de la trompetista Tatiana Tate, quien tendrá esa responsabilidad durante toda la temporada.

A new trumpet player has been performing Edwin Diaz’s walkout song live in his first two games at Dodger Stadium and her name is Tatiana Tate 🎺



Her story is incredible.



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¿De dónde surgió la idea de que Díaz fuera presentado con la canción de Narco?

Esto se remonta a la temporada 2018, cuando el boricua representaba a los Seattle Mariners y se le puso sobre la mesa varias canciones para que eligiera una para su presentación. En ese momento el tema estaba muy de moda y fue la selección del derecho.

La canción fue lanzada un año antes, en el 2017, por el dúo de DJs holandeses Blasterjaxx y el australiano Timmy Trumpet. Aunque es una pieza de música electrónica (EDM), su intro es contagioso y da a entender que el juego se va a terminar.

Cuando llegó a los Mets en 2019 inició con otra canción, pero el lanzador no sentía la misma energía, así que decidió regresar al tema musical que causó impacto desde su etapa en Seattle.

¿Quién es Tatiana Tate, la trompetista que contrataron los Dodgers?

Tate, de 27 años de edad, es parte de la nueva generación de intérpretes del Jazz en Estados Unidos. Es nativa de Long Beach, California, lo que le da aún más sentido a que sea la encargada de presentar al "Sugar" Díaz cada vez que viene a lanzar.

Tate es la directora musical de la rapera Doechii. Es conocida por diversos arreglos musicales para importantes artistas y ha compartido escenario con Stevie Wonder, Chaka Khan y Stanley Clarke.

Su camino ha sido destacado por la preparación que ha tenido para llegar hasta esta etapa de su carrera, iniciando con estudios en la California State University, en Fullerton.

Edwin comes in with the live trumpet player for the second night in a row pic.twitter.com/MhzLiVNO3N — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 29, 2026

Edwin Díaz y su primer recibimiento con trompetas en vivo

Díaz quedó sorprendido después de ser por primera vez presentado en un juego de los Dodgers, durante la serie de Opening Day contra los Arizona Diamondbacks en el Dodgers Stadium.

"Me sorprendió un poco", dijo el relevista sobre el acompañamiento de trompeta en vivo, según MLB.com. "Escuché una trompeta sonando antes de salir. Pensé: '¡No puede ser, tienen una trompeta en vivo!'. Fue muy divertido. Lo disfruté, y sé que los aficionados también".

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, también se mostró emocionado con el recibimiento de su nuevo cerrador para la temporada 2026.

"Me enteré de que podría haber una trompetista", dijo Roberts. "Fue genial. Tenía muchas ganas de que participara, y se dio la oportunidad; tocó. Creo que los fans obtuvieron lo que esperaban".

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