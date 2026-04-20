¿Quién es Wilmy Sánchez, el dominicano que obtuvieron los Yankees en un cambio con los Astros?

El fin de semana se conoció en MLB una transacción de bajo perfil entre los New York Yankees y Houston Astros en el que estuvo involucrado el jugador dominicano Wilmy Sánchez.

Con la llegada del quisqueyano, que no es un prospecto top, pero está dejando buenos números en la temporada de 2026, los Yankees le añadieron profundidad al pitcheo de sus ligas menores. Sánchez fue asignado al Somerset Patriots, la filial Doble A de la organización de Nueva York y la misma categoría en la que estaba jugando para los siderales.

A cambio del lanzador, los Yankees le entregaron a Houston al infielder Braden Shewmake, de 28 años de edad y que ha pasado toda la campaña en Triple A con una línea ofensiva de .250/.314/.313 (de 32-8) en 10 partidos. A Shewmake lo habían designado para asignación, por lo que ya no ocupa un puesto en el roster de 40.

The @Yankees have acquired 22-year-old RHP Wilmy Sanchez from the Astros in exchange for Braden Shewmake.



More on Sanchez, who has allowed just one run across five relief appearances this season: https://t.co/GUC2hCJ2do pic.twitter.com/SSNLuxMD81 — MLB Pipeline (@MLBPipeline) April 19, 2026

¿Quién es Wilmy Sánchez?

Wilmy Sánchez es un lanzador derecho de 22 años de edad que nació en Santiago, República Dominicana, y se hizo profesional en 2022 cuando Houston Astros lo reclutó como agente libre internacional. Durante su carrera en ligas menores ha sido usado eventualmente como abridor, pero sobre todo en el rol de relevista.

¿Qué números dejó en las granjas de los Astros?

El derecho está en su quinta temporada en ligas menores. Pasó toda la campaña de 2025 en Doble A y a esa categoría fue asignado para iniciar este año. De por vida en su paso por las granjas de Houston dejó balance de 8-6, 10 salvados y efectividad de 3.80 en 105 juegos, de los cuales ha iniciado apenas seis. Suma 248 ponches por 124 bases por bolas en 189.1 innings.

En la zafra de 2026 Sánchez ha visto acción en cinco choques y muestra efectividad de 1.29, con ocho abanicados y cuatro bases por bolas en 7.0 entradas.

¿Cuál es su repertorio?

De acuerdo con los reportes de los scouts, Wilmy Sánchez tiene un repertorio amplio, con una recta de cuatro costuras que promedia 94-97 mph, cutter de 83-87 mph, slider de 85-88 mph y un cambio de velocidad que se mantiene entre 86 y 88 mph.

¿A qué equipo pertenece Wilmy Sánchez en LIDOM?

En el circuito profesional dominicano Sánchez es ficha de las Águilas Cibaeñas, que lo tomaron en el Draft de novatos de 2024. El serpentinero debutó con esta camiseta en la temporada 2024-2025 pero apenas lanzó dos tercios de inning en los que dio dos boletos, aceptó tres hits y cuatro carreras limpias y dejó efectividad de 54.00.

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