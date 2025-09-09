¿A quiénes escogieron los Yankees en el Draft de la MLB de 2025?

Los New York Yankees acudieron al Draft de MLB en Atlanta sabiendo que comenzaban condicionados. El conjunto del Bronx recibió una penalización en sus primeras selecciones por exceder el segundo umbral de recargo del Impuesto de Equilibrio Competitivo, mejor conocido como Impuesto al Lujo, cuando firmaron en la agencia libre a Max Fried.

No fueron el único equipo de Grandes Ligas en esta situación, pues la misma sanción la recibieron Los Angeles Dodgers y New York Mets.

The #Yankees announced that they have signed 18 of their 19 selections in the 2025 @MLBDraft: pic.twitter.com/7krbbwGD0w — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) July 20, 2025

Con todo, los Yankees seleccionaron a 17 jóvenes jugadores en el draft al que asisten peloteros de Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos que hacen vida en ligas colegiales y universitarias y se presentan en busca de una oportunidad de ser profesionales. La fecha límite para que tomaran la decisión de aceptar el contrato o regresar al béisbol amateur era el 1 de agosto a las 5:00 P.M., hora del Este de Estados Unidos.

¿Quién fue la primera selección de los Yankees?

De nuevo el primer pick para la organización de los Yankees fue un campocorto del béisbol colegial (no universitario), y esta vez el elegido fue Dax Kilby, de 18 años de edad y proveniente de la secundaria Newnan, de Georgia. Al jugador que mide 1,88 m de estatura y es bateador zurdo le consiguen varias características similares con George Lombrad Jr., que fue primer pick de Nueva York en 2023 y que es ahora mismo la principal joya de las granjas neoyorquinas.

A Kilby le correspondía un bono de firma de 2.5 millones de dólares y para que aceptara unirse a Nueva York y no ir a la universidad le terminaron pagando $2.8 millones.

Kilby fue elegido al All-American Classic y MLB Pipeline lo ubicó en el escaño 62 entre los prospectos que serían elegibles para el draft de 2025. Los reportes de los scouts señalan que es “uno de los bateadores de preparatoria más pulidos entre los disponibles. Tiene un bate zurdo rápido y relativamente compacto, y un enfoque maduro. No se aleja de la zona de strike con demasiada frecuencia y hace contacto consistente”, aunque “hay dudas sobre su futuro como defensor”.

Otros seleccionados

Quien aseguró muy rápido ser un nuevo miembro de la organización de los Yankees fue su segunda selección, Kaeden Kent, un torpedero de 21 años de edad que viene de Texas A&M y aceptó un bono de $744.400.

En total son cuatro los campocortos elegidos por los neoyorquinos en esta edición del draft y uno de ellos, Core Jackson (21 años, Utah) estampó su firma por $147.500 apenas se conoció su elección.

Entre los otros jugadores elegidos por los del Bronx hay 11 lanzadores, un segunda base, un inicialista y un defensor del outfield. Ocho de los 17 seleccionados fueron firmados en las horas siguientes al draft, pero tuvieron que negociar con el resto.

Todas las selecciones de los Yankees en el Draft de la MLB de 2025

Ronda 1 (No. 39 general): Dax Kilby, SS, Newnan HS (Ga.), Clemson commit

Ronda 3 (No. 103 general): Kaeden Kent SS, Texas A&M

Ronda 4 (No. 134 general): Pico Kohn, P, Mississippi State

Ronda 5 (No. 164 general): Core Jackson, SS, Utah

Ronda 6 (No. 194 general): Rory Fox, P, Notre Dame

Ronda 7 (No. 224 general): Richie Bonomolo Jr., OF, Alabama

Ronda 8 (No. 254 general): Mac Heuer, P, Texas Tech

Ronda 9 (No. 284 general): Blake Gillespie, P, UNC Charlotte

Ronda 10 (No. 314 general): Connor McGinnis, 2B, Houston

Ronda 11 (No. 344 general): Ben Grable, P, Indiana

Ronda 12 (No. 374 general): Camden Troyer, OF, Liberty University

Ronda 13 (No. 404 general): Kyle West, OF, West Virginia

Ronda 14 (No. 434 general): Brennan Stuprich, P, Southeastern Louisiana University

Ronda 15 (No. 464 general): Jack Cebert, P, Texas Tech

Ronda 16 (No. 494 general): Jackson Lovich, SS, Missouri

Ronda 17 (No. 524 general): Ryan Osinski P, Virginia Ronda 18 (No. 554 general): Justin West P, Louisville

Ronda 19 (No. 584 general): Hayden Morris, P, Blinn College

Ronda 20 (No. 614 general): Bryce Martin-Grudzielanek, SS, USC