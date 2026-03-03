¿Quiénes son los hermanos Contreras que jugarán con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

Willson Contreras estaba contando las horas para que le confirmaran la aprobación del seguro. Se había perdido el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, se arrepintió de esa decisión, y no quería quedar fuera de la selección de Venezuela otra vez.

Recién llegado a Boston Red Sox en un cambio desde St. Louis Cardinals, el jugador convertido en inicialista tenía una motivación extra para ser parte del torneo. Ya había compartido con su hermano William como parte del equipo de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas, pero ahora tendrá un sabor diferente.

“Va a ser increíble”, le dijo Willson al portal de MLB. “Creo que representar a Venezuela será un sueño hecho realidad, especialmente con mamá y papá en las gradas y nuestra familia allí. Significa mucho para nosotros. Significa mucho para mí, porque siempre he sido una voz para Venezuela, y llevar 'Venezuela' en el pecho significa mucho para mí, así que quiero jugar duro. Quiero jugar con orgullo. No veo la hora de compartir ese momento con mi hermano”.

William y Willson Contreras. ¡Amor de hermanos! 🤝 pic.twitter.com/gXoK0B8ZeP — MLB Español (@mlbespanol) April 26, 2025

Los Contreras se llevan cinco años (William tiene 28 años y Willson 33), por lo que nunca jugaron en la misma categoría de béisbol menor. William tenía 11 años cuando Willson firmó como profesional y aunque ya han dejado marcas en MLB (como cuando en 2025 se convirtieron en la segunda pareja de hermanos que conectan jonrón en el mismo inning como oponentes desde 1900, de acuerdo a Elias Sports Bureau) estar juntos en la selección venezolana para el Clásico Mundial era una tarea pendiente.

Ambos comenzaron sus carreras como receptores, aunque a Willson lo mudaron a la primera base desde su firma con los Cardinals. William, que fue transferido de Atlanta a Milwaukee, ha ganado Bate de Plata y despunta como una de las figuras de los Brewers.

¿Cómo se formarán en el lineup y en el campo con Venezuela?

William Contreras tiene tanto talento detrás del plato que una estrella como Salvador Pérez dijo recientemente que va a aprender de él, sobre todo en cuanto al framing, por lo que se da por sentado que será el titular en el Clásico Mundial detrás del plato y así fue alineado en el primer partido de exhibición de Venezuela (y séptimo bate).

Willson, por su parte, tiene más complicado jugar a diario porque tendrá que alternarse los roles de bateador designado y primera base con otros jugadores como el mismo Pérez y Luis Arráez.

¿Qué contratos tienen en MLB?

Willson Contreras, que fue campeón de Serie Mundial con los Cubs, firmó en 2023 como agente libre un contrato de cinco años y $87.5 millones con St. Louis Cardinals, con un salario anual de $17.5 millones, que asumió Boston cuando lo adquirió vía cambio para entregarle la inicial.

Su hermano tiene otro estatus. En 2026 el menor de los Contreras ganará $9.4 millones como parte de su acuerdo con Milwaukee Brewers, que incluye una opción de club para 2027.

¿Cuáles son sus números?

Willson Contreras, tres veces All Star, viene de un buen año con los Cardinals, en el que impulsó 80 carreras, dio 20 jonrones y dejó promedios de .257/.344/.447 con OPS de .791. De por vida está cerca de los 1.000 hits, suma 172 cuadrangulares y 548 remolcadas y una línea de .258/.352/.459 y .811 de OPS.

William Contreras ha ido a dos Juegos de Estrellas y ganado dos Bates de Plata, en 2025 conectó 17 vuelacercas y remolcó 76 anotaciones con promedio de .260 y OPS de .754. En su carrera acumula números de 85 cuadrangulares, 315 carreras impulsadas y línea de .273/.357/.448 con OPS de .805.

