Rafael Montero firma con los New York Yankees en un acuerdo de ligas menores

Rafael Montero tendrá la importante misión de buscar ganarse un puesto en el relevo de los New York Yankees en los entrenamientos primaverales 2026. El derecho dominicano llegó a un acuerdo de ligas menores con el cuadro dirigido por Aaron Boone, que incluye invitación al Spring Training.

El lanzador de 35 años de edad estuvo en tres equipos la temporada anterior, comenzando con los Astros, pasando por los Braves y terminando con los Tigers. Con las tres camisetas dejó un récord de 1-2 y efectividad de 4.48 en 59 presentaciones. En 60.1 entradas, Montero permitió 42 hits, otorgó 37 bases por bolas y ponchó a 58 rivales.

Su periplo de 2025 comenzó con los Astros pero luego fue cambiado por Patrick Halligan el 8 de abril. Su estadía en Atlanta también fue corta, ya que sirvió como moneda de cambio antes de la fecha límite de transacciones, llegando a Detroit por el infielder Jim Jarvis.

Antes de esos tres movimientos, Montero había lanzado en tres equipos en su carrera: Mets (2014-2017), Rangers (2019-2020) y Marineros (2021). En su carrera, tiene números vitalicios de 23 victorias y 30 derrotas, con 30 rescates y una ERA de 4.68 en 380 encuentros disputados.

La velocidad era su arma principal en el inicio de su carrera, pero a medida que han pasado los años se ha convertido en un lanzador capaz de utilizar pitcheos quebrados para sacar de paso a sus oponentes.

Esa será la labor que tendrá en el campo de entrenamiento de los Yankees en Tampa, Florida, donde debe convencer al cuerpo técnico liderado por Aaron Boone que puede ser un brazo importante del bullpen, sea en el relevo largo o en los innings finales de los juegos.

El bullpen de los Yankees incluye a David Bednar, el dominicano Camilo Doval, el puertorriqueño Fernando Cruz y Tim Hill. Esos brazos están llamados a ser los de los innings de apremio, así que Montero tiene que buscar trabajo como relevista largo si quiere hacer el equipo.

En 2026, los de Nueva York tendrán la dura tarea de buscar un puesto en la postemporada en el difícil Este de la Liga Americana, considerada la división más compleja de la Liga Americana. Los Boston Red Sox se han reforzado bien para la temporada y los Toronto Blue Jays vienen de disputar la Serie Mundial ante los Dodgers.

Montero, con su experiencia, puede ser un brazo interesante para los Yankees, pero antes debe demostrarlo en el Spring Training.

