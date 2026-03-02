El Clásico Mundial de Béisbol es el torneo que todos los aficionados esperan para poder ver a sus principales referentes de Grandes Ligas con el uniforme de su selección. El calendario del torneo comenzará este miércoles y hay claros favoritos para llevarse el título.

Japón, liderado por Shohei Ohtani, parte como un equipo con una base sólida, que sabe lo que es ganar este campeonato, ya que lideran el medallero histórico con tres conquistas. Tendrán nuevamente a Yoshinobu Yamamoto como su principal figura del pitcheo.

Estados Unidos ha armado un equipo de ensueño, con su capitán Aaron Judge y con estrellas del pitcheo como Tarik Skubal o Paul Skenes. El equipo dirigido por Mark DeRosa luce como candidato a ganar su segundo campeonato.

República Dominicana tiene un roster cargado de estrellas, con Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. como sus principales figuras. Tienen un equipo robusto, con el cual pueden luchar con los países antes mencionados.

Los fanáticos de las apuestas ya han hecho sus selecciones para el torneo. A continuación, repasamos el ranking de los 10 equipos favoritos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 según las apuestas.

10. Cuba / Italia Cuota +1800 (-1 % probabilidades)

Cuba e Italia aparecen en el puesto 10 con muy pocas probabilidades de ganar el Clásico Mundial de Béisbol. El equipo cubano no cuenta con sus principales figuras de Grandes Ligas mientras que Italia tiene jugadores con experiencia en las mayores, pero no son figuras principales de sus respectivos equipos. Sería un batacazo que alguno de los dos conjuntos pueda acceder a los últimos partidos del torneo, pero todo puede pasar. Eso sí, quien apueste a alguna de estas selecciones y consiga ganar, se volverá millonario por la gran cuota que tienen.

9. Países Bajos +6500 (-1.5 %)

Aquí la cosa puede cambiar. Países Bajos cuenta con un equipo muy completo, con jugadores de gran experiencia en Grandes Ligas y con el antecedente de tener buenas actuaciones en el torneo. Kenley Jansen, el cerrador activo con más salvados en la MLB, será su cerrojo, cuentan con Xander Bogaerts, figura de los San Diego Padres y Ozzie Albiers, segunda base titular de los Atlanta Braves. Comparten llave con Venezuela y República Dominicana, por lo que se les hace necesario vencer a uno de esos dos países para avanzar a la segunda ronda.

8. Corea del Sur +4500 (-2%)

Jung-hoo Lee pertenece a los San Francisco Giants | Rick Scuteri-Imagn Images

El béisbol en Corea del Sur es una tradición y cuentan con la segunda liga más importante de Asia, después de la de Japón. En 2009 alcanzaron la final del evento y jugaron la final ante los nipones. En 2006 lograron estar entre los tres mejores, así que no es una apuesta descabellada. Su gran figura es Jung-hoo Lee, un excelso jardinero central que pertenece a los San Francisco Giants en la MLB.

7. Canadá +3500 (-3%)

Canadá luce con una base sólida de jugadores que hacen carrera en Grandes Ligas. Quizás el principal enemigo del conjunto norteamericano es su profundidad en el pitcheo, pero tienen un equipo interesante. No son comparables con los favoritos del certamen, pero pueden dar la sorpresa en 2026 llegando hasta los cuartos de final o las semifinales. Josh Naylor, inicialista estrella de los Seattle Mariners, es su principal figura. Abraham Toro estará como tercera base y otro de los jugadores importantes del equipo.

6. México +2200 (-4%)

El equipo mexicano suele ser un gran contendor en el Clásico Mundial de Béisbol. Dirigidos por Benjamín Gil, el equipo azteca tiene jugadores interesantes y muy competitivos, como Jonathan Aranda, Randy Arozarena, Jarren Duran o Alejandro Kirk. Tienen un bullpen muy competitivo, que puede ser su carta para poder competir con las grandes selecciones del certamen. No tienen presión y eso es algo positivo que pueden utilizar a su favor para ganar.

5. Puerto Rico +1600 (-6 %)

Puerto Rico ya sabe lo que es jugar una final del Clásico Mundial de Béisbol y es una nación que suele crecerse cada vez que disputa este torneo. Sin embargo, en la edición de 2026 tendrán grandes ausencias que complican más sus aspiraciones. No contar con Carlos Correa, Javier Báez, Enrique Hernández y Francisco Lindor pone en una situación muy difícil a su mánager, Yadier Molina, quien se las tendrá que ingeniar para armar un equipo competitivo para luchar contra las potencias.

4. Venezuela +900 (-10 %)

Venezuela es el segundo país que más jugadores en Grandes Ligas internacionales tiene después de República Dominicana. Cuentan con un lineup de lujo, con estrellas como Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio, Eugenio Suárez o Luis Arráez. Sin embargo, las dudas se posan sobre el pitcheo, por las ausencias de lanzadores de calidad como Robert Suárez, Pablo López, Jesús Luzardo, entre otros. El equipo de Omar López quiere superar la mejor actuación del país, cuando alcanzaron las semifinales del 2009.

3. República Dominicana +400 (-20 %)

República Dominicana ya sabe lo que es ganar un Clásico Mundial, después de levantar el trofeo en 2013. Vienen de una decepción en 2023, cuando no pudieron pasar de la primera ronda. Esa sed de revancha hace que tengan un equipo ideal para ganar. Cuentan con estrellas de la MLB como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr. o Manny Machado. Serán liderados por el manager Albert Pujols, futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, quien tiene una gran influencia en ese dugout. Tienen todo para ganar.

2. Japón +330 (-23 %)

Para muchos, es el equipo a vencer en el Clásico Mundial. Sin embargo, en las apuestas aparece un peldaño por debajo de Estados Unidos. Es el máximo ganador de este torneo con tres títulos, ganados en 2006, 2009 y 2023. Vienen de vencer a Estados Unidos en la final del pasado torneo y tienen un equipo balanceado. Shohei Ohtani es su principal figura y también estará el estelar lanzador Yoshinobu Yamamoto liderando la rotación. Su gran ausencia es Roki Sazaki, quien prefirió mantenerse con los Dodgers en la pretemporada.

1. Estados Unidos -115 (53%)

Es el único equipo con cuota negativa en las apuestas, lo que habla de que tienen la mayor probabilidad de ganar. El equipo dirigido por Mark DeRosa cuenta con figuras en cada uno de los aspectos del juego. Aaron Judge se vestirá con el uniforme de su país por primera vez y el pitcheo está blindado con Tarik Skubal y Paul Skenes. Se considera que es el mejor equipo de Estados Unidos de todos los tiempos. Para los que no quieren arriesgar mucho, la mejor opción es poner el dinero en el Team USA.

