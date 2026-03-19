Ranking de los 5 equipos revelación de la MLB en la temporada de 2026

Finalizado el Clásico Mundial de Béisbol, los jugadores que participaron en la final de este torneo se han ido incorporando paulatinamente a sus equipos, ya pensando en el Opening Day 2026.

Los favoritos para esta temporada de las Grandes Ligas siguen siendo los mismos, con Los Angeles Dodgers como candidatos, los Yankees como un equipo que puede volver a una Serie Mundial tras su actuación en 2024, con unos Red Sox que se han reforzado bien y con unos Mets que quieren olvidar la pasada temporada.

Sin embargo, hay otros equipos que se han comprometido a ser contendores en la temporada 2026, a pesar de que no aparecen en los principales rankings de pronósticos. Como sucedió con Venezuela en el Clásico Mundial, estos equipos quieren dar la sorpresa.

La temporada regular de 2026 comenzará de forma oficial el miércoles 25 de marzo, cuando se disputará un partido inaugural nocturno, el único en el calendario para esta jornada. El duelo será entre los San Francisco Giants y New York Yankees en el Oracle Park de San Francisco

A continuación, cinco equipos que pueden dar la sorpresa en esta temporada 2026 de la MLB.

1. Detroit Tigers, una realidad

El equipo de los Tigers ya no es una sorpresa sino toda una realidad. Ahora hace falta que se conjuguen todos los aspectos del juego para que puedan luchar por volver a una Serie Mundial. La rotación con Tarik Skubal y Framber Valdez luce repotenciada y en ofensiva tienen a jugadores en buen momento como Kerry Carpenter, Gleyber Torres o Javier Báez, quien ha vuelto a ser figura de este equipo. Si sus bates producen y se combinan con el buen pitcheo, pueden pelear por su división.

2. ¿Será el momento de los Reds?

Los Cincinnati Reds han venido trabajando en armar un equipo lo suficientemente competitivo para pelear en su división con los Milwaukee Brewers o los renacientes Chicago Cubs. Han traído de vuelta a Eugenio Suárez, quien conectó 49 jonrones en la temporada pasada y será su antesalista titular. Elly De La Cruz está en un gran momento como para liderar a este equipo hacia la postemporada. Este equipo es rápido y puede robar muchas bases en 2026, pero la duda es sobre si su rotación de brazos jóvenes podrá aguantar el largo calendario de la ronda regular.

3. Royals y su efecto en el Clásico Mundial

¿Se pueden contagiar los Royals del Clásico Mundial? Es que los jugadores de este equipo tuvieron un gran torneo, con Maikel García, por ejemplo, como el MVP del certamen. Luinder Ávila también lanzó muy bien con el campeón Venezuela y Salvador Pérez mostró liderazgo para el primer título del conjunto sudamericano. Pero en otros equipos también brillaron. Bobby Witt Jr. mostró solvencia ofensiva y defensiva con Estados Unidos y Vinnie Pasquantino fue la gran figura de la sorpresiva Italia, que alcanzó las semifinales. Si estos jugadores tienen actuaciones similares con su equipo, los Royals pueden estar pensando en la postemporada.

4. Skenes y su efecto en Pittsburgh

Paul Skenes es el actual Cy Young y el mejor lanzador de las Grandes Ligas, de acuerdo con MLB Network. Ese efecto de tener al mejor lanzador de la liga puede motivar a sus compañeros a hacer un mejor trabajo y luchar por la postemporada. Oneil Cruz está más maduro y puede estar en vías de la mejor temporada de su carrera. La rotación es el punto fuerte del equipo, pero necesitarán que la ofensiva también tenga un aporte importante.

5. ¿Será el año de mejorar en los Nationals?

Ya han pasado siete años desde que ganaron la Serie Mundial en 2019, con un joven Juan Soto. Ahora tienen una nómina modesta, pero con grandes prospectos que pueden ofrecer su mejor versión en 2026. No es un equipo llamado a ganar 100 juegos, pero sí a mejorar notablemente su récord y luchar por un puesto en el comodín, si varios factores se juntan. El campocorto CJ Abrams, el jardinero James Wood, y el prospecto Dylan Crews están llamados a liderar a este equipo.

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