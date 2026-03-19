Ranking de los 5 mejores equipos de la Liga Americana para la temporada de 2026

Si lo que dicen los pronósticos de portales especializados se cumple en la realidad, en la temporada de 2026 en MLB veremos de nuevo una intensa batalla en la división Este de la Liga Americana.

Toronto Blue Jays, con Vladimir Guerrero Jr. como líder, se presenta como el campeón del joven circuito, pero la defensa de su corona no será sencilla y sus principales enemigos son sus rivales directos en la división, como Yankees y Red Sox, que se aseguraron de blindar sus plantillas en el receso de la campaña.

No se puede perder de vista a Baltimore Orioles, que ahora tienen a Pete Alonso al comando de su ofensiva, o a unos Detroit Tigers que le consiguieron compañía a Tarik Skubal en la rotación. Pero de acuerdo con las predicciones, estos son los equipos más fuertes de la Liga Americana de cara al Opening Day.

5. Houston Astros

Houston Astros adquirió al pitcher japonés Tatsuya Imai | Rhona Wise-Imagn Images

Es verdad que los siderales no son favoritos por consenso, pero siempre hay que contar con ellos. Tienen la experiencia de José Altuve, sumaron al japonés Tatsuya Imai a la rotación para respaldar a Hunter Brown y necesitan que Yordan Álvarez e Isaac Paredes se mantengan sanos y regresen a su mejor nivel para poder batalla en el Oeste de la Liga Americana.

4. Boston Red Sox

La gerencia de Boston Red Sox adquirió a Johan Oviedo en un cambio | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

En la gerencia de Boston vieron como una prioridad reforzar la rotación de abridores del manager Alex Cora y sumaron varios brazos en el mercado de invierno: adquirieron vía cambio al veterano Sonny Gray y al derecho cubano Johan Oviedo y firmaron en la agencia libre al zurdo venezolano Ranger Suárez. Pero no fueron sus únicos movimientos, sino que también consiguieron al inicialista que buscaban con Willson Contreras.

3. Toronto Blue Jays

Toronto Blue Jays firmó a Dylan Cease en la agencia libre | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Fue un golpe para la afición que dejaran partir a Bo Bichette y sufren la lesión que obligó al outfielder venezolano Anthony Santander a pasar por el quirófano, pero los campeones de la Liga Americana en 2025 están confiados en que conseguirán regresar a la Serie Mundial este año, después de hacer una inversión de más de 300 millones de dólares en el invierno y a pesar de las lesiones de José Berríos y Trey Yesavage. Trajeron de vuelta al veterano Max Scherzer y ya habían firmado a Dylan Cease y Tyler Rogers, y será interesante ver lo que pueda hacer Kazuma Okamoto en su primer año en MLB.

2. Seattle Mariners

Seattle Mariners retuvo a Josh Naylor | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Es verdad que perdieron a Eugenio Suárez y Jorge Polanco, pero asegurarse de que Josh Naylor se quede es uno de los mejores movimientos de la gerencia de Seattle en el receso de temporada, porque le quita presión a Julio Rodríguez y conformará un tridente ofensivo de temer junto a Cal Raleigh. El cambio que trajo a Brendan Donovan también puede resultar un acierto para Jerry Dipoto. Los Mariners se encaminan a liderar de nuevo el Oeste de la Liga Americana.

1. New York Yankees

Cody Bellinger volverá a hacer dupla con Aaron Judge para los Yankees | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Puede ser polémico tener a los Yankees al frente de esta selección porque muchos piensan que la gerencia de Brian Cashman no se esforzó lo suficiente en el mercado de receso de temporada, pero han recalcado que confían en su plantilla. Traer de regreso a Cody Bellinger y asegurar a Trent Grisham por un año más pueden resultar clave. En cuanto al pitcheo, el manager Aaron Boone sumará a Gerrit Cole y Carlos Rodón a la rotación a más tardar en el verano.

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