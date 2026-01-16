Ranking de los 5 mejores estadios del Spring Training en Arizona

Los aficionados del beisbol suelen comenzar el año pensando en el Spring Training, pues acompañar a su equipo desde la pretemporada es algo que refuerza el vinculo que hay entre el fanático y su equipo favorito de la MLB.

Los entrenamientos primaverales son especiales, ya que los equipos se interesan en probar piezas que luego pueden ser claves en la temporada. Ganar no es la prioridad, pero mostrar a sus mejores novatos y a sus estrellas consolidadas es parte de la rutina.

En Arizona, 15 equipos tienen sus complejos primaverales: Arizona Diamondbacks (Scottsdale); Athletics (Mesa); Chicago Cubs (Mesa); Chicago White Sox (Glendale); Cincinnati Reds (Goodyear); Cleveland Guardians (Goodyear); Colorado Rockies (Scottsdale); Kansas City Royals (Surprise); Los Angeles Angels (Tempe); Los Angeles Dodgers (Glendale); Milwaukee Brewers (Phoenix); San Diego Padres (Peoria); San Francisco Giants (Scottsdale); Seattle Mariners (Peoria) y Texas Rangers (Surprise).

A continuación, repasamos el ranking de los cinco mejores escenarios de entrenamiento primaveral que te ofrece el desierto de Arizona.

1. Salt River Fields (Diamondbacks)

Las zonas de grama en los jardines son las favoritas para muchos aficionados | Chris Coduto/GettyImages

El equipo de la localidad, los Diamondbacks, tienen su sede en Scottsdale y su estadio es uno de los más elogiados de los entrenamientos primaverales. Tiene una gran vista hacia las montañas McDowell, que es el principal atractivo del escenario. Su diseño es vanguardista y tiene una gran área de césped donde los aficionados suelen relajarse y pasar horas en familia. Tiene una gran variedad de ofertas gastronómicas y es un lugar imperdible para los amantes de este deporte. Tiene una capacidad de 11.000 aficionados.

2. Sloan Park (Cubs)

El Sloan Park es uno de los más grandes del Spring Training | Matt Dirksen/GettyImages

El parque de los Cubs es conocido por tener uno de los ambientes más importantes y ruidosos de la Liga del Cactus. Es toda una fiesta cada vez que el conjunto de Chicago juega en este parque. El escenario cuenta con elementos que se asemejan con el Wrigley Field, la casa de los Cubs en las Grandes Ligas. La hiedra en las paredes de los jardines es algo icónico, como también lo es en su parque habitual de la MLB. Tiene una capacidad de 15.000 personas, uno de los más grandes de los entrenamientos primaverales.

3. Camelback Ranch (Dodgers y White Sox)

El Camelback Ranch sirve de casa para los Dodgers y White Sox | Kirby Lee/GettyImages

Este escenario, ubicado en Glendale, es compartido por las organizaciones de los Dodgers y los White Sox. Es un complejo muy grande, con lagos impresionantes y un diseño que hace que los aficionados se animen a caminar por sus áreas verdes. Es ideal para las familias y también los niños lo disfrutan mucho, ya que tiene zonas en las que se puede interactuar con los peloteros. Tiene una capacidad para 13.000 personas sentadas.

4. Preoria Complex (Padres y Mariners)

Este escenario, ubicado en Peoria, Arizona, fue un proyecto que se realizó para impulsar la Liga del Cactus. Es un complejo que sirve como casa para los Padres y los Mariners y ambas organizaciones mantienen el escenario. Es muy popular por su gran área de césped, que los aficionados utilizan para relajarse y pasar un buen tiempo en familia. El estacionamiento es gratuito, algo que lo diferencia con otros parques del Spring Training. Tiene una capacidad para 11.333 personas sentadas.

5. Surprise Stadium (Royals y Rangers)

El Surprise Stadium funge como sede de los Royas y los Rangers en el Spring Training. Ofrece vistas muy interesantes para los aficionados y ha sido valorado en el 2025 como el mejor escenario del Spring Training, por USA Today. Tiene un diseño muy acogedor, con un ambiente tranquilo para los aficionados. Está ubicado en la localidad de Surprise y es muy bien mantenido por las organizaciones que lo comparten. Tiene capacidad para 10.500 personas sentadas.

Más noticias sobre MLB