Ranking MLB: 5 favoritos al Cy Young de la Liga Americana en la temporada 2026

Los campos de entrenamiento de la MLB ya comenzaron y esta semana se iniciarán los juegos de exhibición, que funcionan como preparación para la temporada 2026. En el caso de los lanzadores abridores, la puesta a punto suele ser más lenta y hay que tener mucho cuidado con cualquier dolencia.

Esta semana se confirmó que Pablo López, figura de los Minnesota Twins, tendrá que pasar por el quirófano para someterse a una cirugía Tommy John, después de sentir una molestia en su codo en un bullpen en vivo.

Ponerse a tono para los lanzadores suele ser una carrera contra el tiempo, ya que tienen que mostrar su mejor versión en el Opening Day y la presión que eso conlleva suele ser una pesadilla para alguno de esos abridores élite.

La carrera por el premio Cy Young comienza desde los entrenamientos, cuando todos estos lanzadores de gran cartel comienzan a prepararse con sus rutinas sigilosas. Para 2026 hay grandes nombres que de una vez se colocan como candidatos al premio.

Muchos quieren destronar a Tarik Skubal, el abridor de los Detroit Tigers que sorprendió con su gran temporada el año pasado. A continuación, te contamos los principales candidatos al premio en 2026.

5. Max Fried

El zurdo de los New York Yankees comenzará la temporada como el principal abridor del equipo, ante la lesión de Gerrit Cole. Viene de una gran campaña en 2025, con 19 victorias, 5 derrotas, 2.86 de efectividad en 195.1 entradas en su primera campaña con el equipo del Bronx. Tuvo 189 ponches y apenas 51 boletos, lo que habla de su dominio. En su segunda temporada con el equipo debe crecerse y es serio candidato al Cy Young. En los Yankees tienen grandes esperanzas de que tenga una temporada élite y ya está trabajando en los campos de entrenamiento para ello.

4. Jacob deGrom

Después de la gran temporada que tuvo en 2025, hay que contar con Jacob deGrom como candidato al Cy Young. La experiencia lo ha hecho un mejor lanzador y el año pasado regresó al Juego de Estrellas, con su grandiosa temporada con los Texas Rangers. Dejó 2.97 de efectividad, con 172.2 entradas lanzadas, 185 ponches y solo 37 boletos. Es un lanzador cada vez más controlado, con la sapiencia para salir airoso de los duelos con sus oponentes. A sus 37 años de edad podría sumar el tercer premio Cy Young de su carrera.

3. Framber Valdez

Framber Valdez está listo para brillar con los Detroit Tigers, después de su exitosa etapa con los Houston Astros. Nuevamente será uno de los lanzadores a tomar en cuenta en la carrera por el Cy Young de la Liga Americana. Cambiará de división, con rivales quizás con menor ofensiva que los del Oeste del nuevo circuito, lo que puede ayudar a que sus números mejoren. Dejó 3.15 de efectividad la pasada campaña, con récord de 15 victorias y 7 derrotas. Tras un amargo paso por la agencia libre, el dominicano quiere demostrar que es uno de los mejores abridores del beisbol.

2. Garrett Crochet

Garrett Crochet tuvo una temporada magnífica en 2025, solo superada por lo que hizo Tarik Skubal con los Detroit Tigers. El lanzador zurdo estará en su segundo año con los Boston Red Sox y el equipo se ha reforzado muy bien para la temporada 2026, lo que le servirá de motivación para mejorar su rendimiento y luchar por el Cy Young. Lanzó 205.1 entradas, la máxima cantidad de la liga americana. Ganó 18 juegos, perdió 5 y terminó con una gran efectividad de 2.52.

1. Tarik Skubal

La efectividad de Skubal de 2.21 en 2025 fue clave para ganar el segundo Cy Young de su carrera. El dominio que tiene sobre la lomita, el comando de sus lanzamientos y el control lo hacen el principal candidato a repetir por el premio al mejor lanzador del año. Detroit tiene un equipo bastante balanceado, con el que pelearán por un puesto en la postemporada de 2026 en el centro de la Liga Americana y eso es, en gran parte, de contar con una rotación que tenga a Skubal. El año pasado ponchó a 241 oponentes y apenas dio 33 boletos.

