La reacción de Miguel Cabrera ante el polémico ponche de Ronald Acuña Jr. en el duelo ante Japón

Miguel Cabrera asume la voz de líder en el clubhouse de Venezuela en el Clásico Mundial, a pesar de que ya no puede batear ni ayudar desde el terreno de juego. Así lo hizo sentir en el encuentro contra Japón, cuando defendió un ponche a Ronald Acuña Jr. que fue injusto desde la visión del ex grandeliga de los Detroit Tigers.

Acuña Jr. bateaba en el quinto episodio, sin outs, y con Jackson Chourio en la inicial. En cuenta de 2-2, el jardinero hizo un medio swing y el umpire principal consultó con su auxiliar de la inicial, quien aseguró que el venezolano había pasado el bate y decretó el ponche.

De inmediato Acuña Jr. mostró su frustración por la sentencia, reclamando de manera fervorosa hacia el umpire de la inicial. Sin embargo, Miguel Cabrera fue el que tomó el mando en los reclamos y calmó al jardinero de los Braves una vez entró al dugout.

Acuña gives the umpire an earful pic.twitter.com/OY4FGGw149 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 15, 2026

Luego del ponche, Maikel García conectó cuadrangular de dos carreras, para acercar a Venezuela en el marcador, 5 carreras por 4. El encuentro tuvo momentos de mucha angustia y emoción, típico de un partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Este compromiso define al rival de Italia en las semifinales del Clásico Mundial que también se jugarán en el IoanDepot park de Miami, donde Venezuela ha jugado desde el inicio del torneo.

Ranger Suárez fue castigado con 5 carreras por la ofensiva de Japón, mientras que Yoshinobu Yamamoto recibió dos anotaciones de parte de la ofensiva de la selección venezolana, que es dirigida por el manager Omar López.

El liderazgo de Miguel Cabrera en la selección de Venezuela

Cabrera, además, es uno de los bateadores históricos del Clásico Mundial, habiendo participado en las ediciones anteriores, desde 2006 hasta 2023. Se retiró de las Grandes Ligas en ese último año en el que participó en el Clásico, dejando atrás una carrera increíble.

Cabrera es dueño de dos MVP, incluyendo una Triple Corona ofensiva, igual que siete Bates de Plata y 12 All Star, aunado a finalizar con 3.174 hits (17 de todos los tiempos en MLB), 511 jonrones (25), 627 dobles (13), 1.881 empujadas (13) y una línea vitalicia de .306/.382/.518 con un OPS de .900 en 21 años de trayectoria.

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