¿A cuántos jonrones está Luis Arráez de la marca de Miguel Cabrera con Venezuela en el Clásico Mundial?

Luis Arráez dio una exhibición ofensiva este sábado en la noche ante Israel en el marco del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol con par de jonrones que lo hicieron escribir su nombre en el libro de récords del torneo de naciones y en el listado de jugadores nacidos en su país con más cuadrangulares en la justa.

El segunda base de los San Francisco Giants se fue de 5-4 con 4 carreras anotadas, 5 impulsadas, dos dobles y par de jonrones para liderar la paliza que Venezuela le propinó a Israel, cuyos lanzadores vivieron una absoluta pesadilla al permitir 14 imparables. Al final, la victoria se selló en 11-3.

Con sus dos vuelacercas, Arráez llegó a 4 en su andar en el Clásico Mundial, superando a Ramón Hernández y Carlos Guillén en el ranking de venezolanos con más cuadrangulares en la historia del Clásico, y quedando a dos de igualar a Miguel Cabrera, quien es el líder del listado con 6 jonrones.

Además, Arráez se convirtió en el el único jugador venezolano con dos jonrones en un juego en el WBC. Lo hizo el 18 de marzo de 2023 contra Estados Unidos y repitió la dosis este sábado ante Israel. El periodista de ESPN, Enrique Rojas, enfatizó que sus 5 carreras empujadas en un partido igualan la marca de Salvador Pérez, quien el 12 de marzo de 2023 hizo lo propio ante Puerto Rico.

LA REGADERA!para la calle 🔥💥☄️🧨

Luis Arráez batea 2 HR en un juego por 2da edición consecutiva, son 4 HR en Clásicos:

Los otros criollos con 3 o + son:



🇻🇪Miguel Cabrera 6

🇻🇪LUIS ARRAEZ 4️⃣

🇻🇪Ramón Hernández 3

🇻🇪Carlos Guillén 3



pic.twitter.com/s8xb6Serdm — VenezolanosMLB (@VzlanosMLB) March 8, 2026

Arráez conectó su primer jonrón en la parte baja del quinto inning para colocar el marcador 5-1 a favor de Venezuela. Arráez conectó una recta del lanzador de Israel Jordan Geber para desaparecer la bola por todo el jardín derecho del loanDepot park de Miami. Su conexión salió a 98.5 millas por hora y recorrió 372 pies de distancia.

Después ligó su segundo vuelacercas en la parte baja del sexto capítulo para remolcar a Ronald Acuña Jr. y Maikel García, y dejar la pizarra 10-2 a favor de Venezuela. Con la conexión llegó a 5 carreras remolcadas.

"Me encantan los retos. Yo he venido de abajo y mi mamá siempre me ha dicho que nunca me rinda. Entreno duro para mejorar cada día, especialmente aquí, representando a Venezuela. Dar dos dobles y dos jonrones en un juego es muy especial para mí", dijo Arráez en rueda de prensa después del partido.

Cabe recordar que Arráez sólo conectó 8 vuelacercas con los San Diego Padres en la temporada de 2025 de las Grandes Ligas, y en 7 años acumula sólo 36 batazos de vuelta entera en la instancia.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol