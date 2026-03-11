La reacción de Spencer Jones tras saber que no comenzará el 2026 con los Yankees

Spencer Jones conectó este martes su cuarto cuadrangular de la primavera, aún cuando ya sabía que la organización de los New York Yankees había decidido que no formará parte del roster del Opening Day de la temporada de MLB.

El outfielder y bateador zurdo de 24 años de edad no ha recibido todavía la oportunidad de debutar en Grandes Ligas. En 2025 fue promovido al Scranton/Wilkes-Barre, la sucursal Triple A de los neoyorquinos, y allí se dispuso que comenzara la campaña de 2026.

Jones, que estuvo invitado al campo de entrenamientos en Tampa por tercer año consecutivo, ha tenido un buen desempeño en los juegos de la Liga de la Toronja. Tiene promedios de .333/.440/.952, con OPS de 1.392, cinco extrabases (incluyendo un doble) y ocho carreras impulsadas.

In Clearwater, Spencer Jones, who was optioned to AAA yesterday, said he believes he can compete at the major league level and just needs to take advantage of opportunities that arise. — JackCurryYES (@JackCurryYES) March 10, 2026

Y aunque la decisión de los Yankees generó algunas críticas, el joven jugador afrontó la noticia con buena actitud. “Lo más importante de este año es sentir que pertenezco y que puedo competir, y que puedo hacer lo que sea para ayudar al equipo a ganar”, le dijo al periodista Bryan Hoch de MLB.com.

Antes, Jones también se había referido a su situación en el equipo. “En mi opinión, esta es la mejor organización para la cual jugar", dijo al principio del campamento de pretemporada. “Si las oportunidades llegan más adelante, creo que es por una buena razón: estamos intentando ayudar al equipo a ganar una Serie Mundial”.

El mensaje de Aaron Boone para Spencer Jones

Jones, que dio 19 cuadrangulares en 67 partidos con el Scranton en 2025, sabía que sus posibilidades de hacer el roster para el Día Inaugural eran escasas. En el outfield de los Yankees están el capitán Aaron Judge, Trent Grisham y Cody Bellinger.

A los dos últimos los acaban de firmar en el receso de temporada y en la banca como cuarto jardinero estará el dominicano Jason Domínguez, que perdió la titularidad a finales de la zafra pasada. El rol de bateador designado le pertenece al slugger Giancarlo Stanton.

Sin embargo, el manager Aaron Boone tuvo palabras de reconocimiento para el trabajo que hizo el novato durante la primavera. “Tiene una gran oportunidad de impactar a nuestro club este año”, aseguró Boone el lunes. “La realidad es que viene de una temporada muy buena. Siento que sigue haciendo ajustes muy sólidos. Llegó aquí en la primavera y ha representado muy bien y ha tenido un rendimiento excelente”.

