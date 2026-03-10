Yankees toman polémica decisión con Spencer Jones para la temporada de 2026 de las Grandes Ligas

Spencer Jones tendrá que seguir esperando por su oportunidad de debutar en MLB, después de que los New York Yankees anunciaran este lunes su reasignación a ligas menores.

El outfielder y bateador zurdo de 24 años de edad comenzará la temporada de 2026 con el Scranton/Wilkes-Barre, la sucursal Triple A de la organización de los Yankees, después de haber estado como invitado en el campo de entrenamientos del equipo grande en Tampa.

“Ha hecho un buen trabajo. Ha trabajado muy duro este invierno para ajustarse y perfeccionar su técnica, y ha tenido muy buenos resultados aquí en las primeras semanas de juego", dijo recientemente el manager Aaron Boone sobre el joven jardinero a quien comparaban con Aaron Judge.

Prior to tonight’s game, the Yankees optioned OF Spencer Jones and RHP Elmer Rodríguez to Triple-A Scranton/Wilkes-Barre and reassigned them to minor league camp. — New York Yankees (@Yankees) March 9, 2026

Jones, que cumplirá 25 años en mayo, dio 19 cuadrangulares en 67 partidos con el Scranton en 2025 y parece entender su situación. “En mi opinión, esta es la mejor organización para la cual jugar", dijo al principio del campamento de pretemporada. “Si las oportunidades llegan más adelante, creo que es por una buena razón: estamos intentando ayudar al equipo a ganar una Serie Mundial”.

¿Por qué los Yankees bajaron a Triple A a Spencer Jones?

Las críticas de algunos aficionados no se hicieron esperar tras saberse que Jones comenzará el año en Triple A y se preguntan qué más debe hacer para ganarse la promoción a Grandes Ligas. Pero la realidad de los Yankees es simple: no hay un lugar para el novato, y él necesita jugar a diario.

En los jardines del equipo del Bronx tienen al capitán y tres veces ganador del MVP, Aaron Judge, además de Trent Grisham y Cody Bellinger, a los que acaban de dar contrato en la agencia en la agencia libre. En la banca se quedará el dominicano Jasson Domínguez y el rol de bateador designado le pertenece a Giancarlo Stanton.

¿Qué tiene que trabajar?

No hay dudas de que Spencer Jones tiene poder y que ha estado trabajando en ajustes en su swing, pero sigue teniendo problemas por su alta tasa de abanicados. Su tendencia a poncharse preocupa a los Yankees.

“Esos son los retos de ser un jugador grande”, dijo recientemente el manager Aaron Boone sobre el talón de Aquiles de Jones. “Es difícil de entender, pero si lo logras, [ese tamaño] es una gran ventaja”.

Sus números en los entrenamientos de primavera

Spencer Jones vio acción con los Yankees en nueve partidos en la Liga de la Toronja y de sus seis inatrapables, cuatro fueron extrabases, pues dio tres jonrones y un doble. Remolcó siete carreras, tomó cuatro boletos, sumó seis ponches y se robó tres bases. Además dejó promedios de .333/.455/.889, con OPS de 1.344.

¿Podrá Spencer Jones subir a MLB durante la temporada?

Si se mantiene sano y batea de forma regular, Jones tendrá una oportunidad de debutar en MLB en cualquier momento de la campaña de 2026. Su chance puede llegar por la lesión de alguno de los titulares, o tal vez tenga que esperar hasta que se amplíen los rosters al final de temporada regular. Sin embargo, desde hace meses se escuchan rumores sobre la posibilidad de que sea cambiado.

Más contenido de los New York Yankees