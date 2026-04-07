El récord de juegos seguidos embasándose de Ichiro Suzuki que acecha Shohei Ohtani

Entre Shohei Ohtani e Ichiro Suzuki hay varias coincidencias en el mundo del beisbol, a pesar de ser peloteros de características completamente distintas. Ambos han sido figuras emblemáticas de Japón en Grandes Ligas en una determinada época y ahora el más joven se acerca a las marcas que dejó el recordado jardinero de los Seattle Mariners.

Ohtani, cuatro veces MVP, hombre de fuerza y jugador de dos vías por su capacidad para también ser lanzador, está cerca de hacer historia, al conseguir su juego 41 consecutivo embasándose, contando los partidos de la temporada anterior y de la actualidad.

Es la segunda mayor marca de este tipo para peloteros nacidos en Japón y si mantiene el ritmo, igualará el récord que posee Suzuki con 43 en 2009. Ohtani, de hecho, rebasó a Suzuki con su marca de 40 juegos seguidos estando en base del 2004.

Ohtani no comenzó de forma contundente la temporada, conectando su primer jonrón el 3 de abril, en un compromiso ante los Washington Nationals. Sin embargo, se ha mantenido en las almohadillas y eso ha ayudado a los Dodgers a lograr ocho triunfos en los 10 compromisos que han disputado.

Something cool to keep an eye on 👀⬇️



Longest on-base streaks, Japanese-born players in MLB history:

2009 Ichiro Suzuki: 43 games

2025-26 Shohei Ohtani: 41 (active)

2004 Ichiro Suzuki: 40



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Ofensivamente Ohtani quizás es el mejor bateador de la Liga Nacional y en cuanto a pitcheo se refiere, es un muy buen lanzador abridor. Combinar esas facetas le hacen ser uno de los principales candidatos a llevarse el MVP del viejo circuito.

Suzuki lo logró casi todo en su carrera. Aunque no pudo ganar una Serie Mundial (Ohtani lleva dos con los Dodgers), el japonés tuvo una carrera digna de admirar.

El ex jardinero de los Mariners ganó el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, el Novato del Año, alcanzó diez invitaciones al Juego de Estrellas, 10 premios Guante de Oro, tres Bates de Plata, dos títulos de bateo, un promedio de .311 y 3,089 hits en su trayectoria.

Ichiro Suzuki llegó a Grandes Ligas a los 27 años de edad, quizás algo tarde, pero eso no fue impedimento de conseguir números impresionantes, siendo un jugador que marcó a su generación por su capacidad para conectar hits.

Ohtani llegó con 23 años a la MLB en 2018 y desde entonces ha sido todo un espectáculo para el beisbol. Un sitio seguramente le espera en el Salón de la Fama, donde también está Suzuki, quien fue el primer jugador japonés en recibir ese honor.

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