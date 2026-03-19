Los otros récords que dejó el Clásico Mundial de 2026: así fueron la asistencia y las ganancias

Toda la polémica con las inhabilitaciones del seguro que amenazó con enturbiar el panorama en el Clásico Mundial de Béisbol quedó reducida por un torneo lleno de emociones, que terminó este martes en Miami con un ajustado triunfo de Venezuela sobre Estados Unidos para levantar por primera vez en la historia el trofeo de campeones.

Y aunque hay muchos elementos para analizar y mejorar de cara a la próxima edición, los organizadores puede estar satisfechos con la competencia que se vio durante las últimas dos semanas y que dejó marcas en jonrones para un equipo (ahora en poder de República Dominicana con 15) y de ponches propinados (81 para los estadounidenses).

Pero no fue lo único en lo que se batió récords en esta sexta presentación del torneo. Si la asistencia de la edición de 2023 había sido sorprendente, se quedó corta esta vez, y ya lo advertían los comentarios sobre los ruidosos escenarios en Japón, Houston y Miami, principalmente, aunque la sede de Puerto Rico también tuvo su convocatoria.

El acuerdo con Netflix, que tuvo la exclusiva de los derechos de transmisión en Japón, impulsó otra marca. En 2026 la bolsa de premios superó ampliamente a la que se repartió en la competencia de hace tres años. Este premio -cada equipo tiene garantizado un cheque por participación- suele dividirse a mitad: una parte para la federación nacional y la otra se distribuye entre jugadores, cuerpo técnico y el resto del staff.

Thank you to @loanDepotpark for being an incredible host for an unforgettable #WorldBaseballClassic! 😍 pic.twitter.com/rz8wHsb5zc — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

¿Cuál fue la asistencia total del Clásico Mundial de 2026?

Según datos recabado por ESPN, los 36.190 aficionados que acudieron al loanDepot park de Miami para la final entre Venezuela y Estados Unidos dejaron en 1.619.839 la asistencia global al Clásico Mundial de 2026. Esta cifra consiguió superar la más alta de todos los tiempos para una edición completa, que era 1.306.414 de 2023.

En Tokio, que ha sido sede en las seis ediciones y que tuvo a Shohei Ohtani como atracción principal, se impuso una marca para una sede gracias a los 365.272 aficionados que acudieron en 2026. El récord les pertenecía a ellos mismos (361.976 en 2023). El Daikin Park de Houston consiguió establecerse como la mejor plaza en Estados Unidos con 350.365 aficionados, con lo que superó la asistencia de Miami en 2023 (295.850).

¿Cuál fue la bolsa de premios en el Clásico Mundial de 2026?

Una publicación del portal The Athletic refiere que el contrato de $100 millones con Netflix por la exclusividad de la transmisión del Clásico Mundial en Japón hizo posible que la bolsa de premios en metálica alcanzara un récord en esta edición.

Como campeón de 2026, Venezuela recibió un total de $6.75 millones ($750 mil por participar, $1 millón por avanzar de la fase de grupos, $1.25 millones por ganar su choque de cuartos de final, $1.25 millones por ganar en semifinales y $2.5 millones por el juego final), que pudo haber sido mayor si el equipo hubiese terminado invicto en su grupo. Estados Unidos por su segundo lugar recibió un premio de $5 millones.

En total, el Clásico Mundial de 2023 repartió un premio de $14.4 millones de dólares entre los 20 equipos participantes. El campeón, Japón, acumuló aproximadamente $3 millones de dólares.

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