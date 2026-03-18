Omar López se la juega: “El Clásico Mundial no es igual a una Serie Mundial”

Omar López tiene años trabajando con la organización de los Houston Astros como coach de banca y sabe lo que es una Serie Mundial. Sin embargo, para el estratega de Venezuela, la presión y la emoción de un Clásico Mundial es incomparable.

López consiguió lo impensado, al conquistar por primera vez el torneo de selecciones, tras derrotar al favorito Estados Unidos en la final, con marcador de 3 carreras por 2.

"A mi que nadie me venga a decir que es igual a una Serie Mundial. No hay comparación. Esto es una lucha más intensa, con equipo diferentes, un día sí y un día no", explicó el estratega al periodista Fernando Petrocelli.

El estratega se convirtió en hérore, después de ser cuestionado por algunas decisiones en la derrota que sufrió Venezuela en primera ronda ante República Dominicana 7 carreras por 5. Las críticas venían por no haber utilizado a Eugenio Suárez en ese compromiso y vaya que el torneo le dio revancha, ya que el jugador de los Reds impulsó la carrera de la diferencia en el noveno inning de la final ante el Team USA.

“A mí nadie me venga a decir que un Clásico Mundial es igual a una Serie Mundial…” 😎🇻🇪



El mensaje de Omar López, manager de la Novena Vinotinto.



🎥: @fpetrocelli / @Mariio_Guerrero pic.twitter.com/yoAJmmXT9z — AS USA Latino (@US_diarioas) March 18, 2026

"Dirigir esto es la responsabilidad que asumo para darle alegría a mi país", dijo López a The Athletic. "Era mi sueño. Era el sueño que compartía con todos, estar en esta situación, en esta posición".

El dirigente dejó claro que este será su último Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela, pero quiere tener la oportunidad de ser el manager del equipo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

"Voy a asumir esta responsabilidad", dijo López días atrás. "Será mi último Clásico e intentaré llevar a Venezuela a la final. Me dedicaré el doble, el triple de tiempo".

"Las críticas siempre serán críticas. El odio siempre será odio. A veces vienen con amenazas, pero no importa. Voy a intentar ayudar a la gente a transformar eso en energía positiva. Mi meta es educar, intentar educar. La idea es mantener los valores del pueblo venezolano. Entiendo la pasión, pero a veces la pasión nos lleva a un nivel distinto".

López apostó por Maikel García como tercera base titular y fue la gran revelación del torneo, convirtiéndose en MVP y dando quizás el batazo más importante de Venezuela en el torneo con su cuadrangular ante Japón en los cuartos de final.

López guió a Venezuela a su triunfo deportivo más importante de la historia y eso es algo que nunca se podrá borrar.

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