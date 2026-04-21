Red Sox inscriben a Sonny Gray en la lista de lesionados: ¿Cuándo regresará a la rotación?

Los Boston Red Sox tendrán una baja en su rotación de abridores, después de que el veterano Sonny Gray sufriera una distensión en la corva derecha, en el tercer inning de un encuentro ante los Detroit Tigers que tuvo que abandonar luego de darle un boleto al venezolano Gleyber Torres.

Boston ganó 8 carreras por 6 ante los Tigers, pero recibieron el trago amargo de la lesión de uno de sus mejores abridores. El derecho fue colocado en la lista de lesionados de 15 días, y subieron al relevista zurdo Tyler Samaniego desde Triple A.

El lanzador zurdo Payton Tolle, el mejor prospecto del equipo, según MLB Pipeline, es el principal candidato a ocupar el puesto en la rotación ante la baja de Gray. La próxima salida del veterano estaba contemplada para el sábado ante los Orioles.

Sonny Gray left his start with an injury in the third inning pic.twitter.com/UicnwehDDy — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 20, 2026

No es la primera vez que Gray sufre una distensión en la corva derecha. Tanto en la temporada de 2022 como en la de 2024 había perdido tiempo de juego por dolencias similares.

“Hice ese último pitcheo en cuenta de 3-2 y sentí un tirón en la corva derecha”, explicó Gray, según MLB.com. “Es algo que he sentido antes. En el momento, sabía de qué se trataba. Sabía que al menos necesitaba hacer un pitcheo de calentamiento antes de sentirme cómodo para continuar".

“Cuando sucede algo así, empiezas a pensar: ‘¿Debería seguir intentando lanzar? ¿Voy a empeorar esto?’ De verdad, no sabes qué hacer. Después de un tiro de calentamiento, fue la misma sensación. No un tirón, sino una rigidez después de eso. Simplemente estaba ahí. Eso fue todo”.

El manager de los Red Sox, Alex Cora, cree que Gray pudo estar forzando su cuerpo para mantenerse en acción. “A veces, los muchachos intentan seguir jugando con eso y lo empeoran”, comentó Cora.

The #RedSox today placed RHP Sonny Gray on the 15-Day Injured List with a right hamstring strain. To fill his spot, Boston recalled LHP Tyler Samaniego from Triple-A Worcester. — Red Sox (@RedSox) April 21, 2026

El lanzador de 36 años de edad tiene marca de 2-1 con efectividad de 4.30 en sus primeras cinco aperturas con los Red Sox en esta temporada. En su carrera, ha jugado con los Athletics, New York Yankees, Cincinnati Reds, Minnesota Twins, St. Louis Cardinales y Red Sox.

En su carrera de 14 años en las mayores, tiene efectividad vitalicia de 3.59, con 1.938 ponches y 628 boletos, con récord de 127 victorias y 103 derrotas. Los Red Sox no han ofrecido una fecha estimada de regreso para Gray.

Boston amaneció este martes en el penúltimo lugar de su división, con récord de 9 victorias y 13 derrotas.

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